Especialistas elegem a marca nº 1 de shoyu no mercado; conheça a campeã

Encharcar o pequeno recipiente de shoyu, formando uma poça, e imergir cuidadosamente a fatia de peixe cru, por vezes em ambos os lados, antes de levá-la à boca. Se você já se viu nessa situação, saiba que isso é considerado um verdadeiro pesadelo para a maioria dos sushimen de restaurantes tradicionais.

Para avaliar gastronomicamente as dez marcas de shoyu encontradas em grandes mercados e lojas especializadas em produtos orientais, o Paladar testou, em uma degustação às cegas com um júri composto por especialistas e amantes de comida japonesa e definiram um ranking.

O molho eleito o melhor, foi o Kikkoman Koichuchi, produzido no Japão. Mais claro, numa tonalidade castanho-avermelhada, o produto fisgou os jurados já pelo aroma: complexo, com notas de fermentação natural e caramelo queimado. Na boca, “tem sabor intenso e bem equilibrado entre o dulçor, com um fundinho de café e toffee, e o salgado”, descreveu Renata Mesquita. “Shoyu redondo, com gosto prolongado”, decretou Telma Shiraishi. Confira na matéria do Paladar o ranking completo.

Receitas testadas e aprovadas

