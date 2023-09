Especialistas elegem as melhores águas de coco do mercado; confira o Top 3

A melhor água de coco do mercado é a natural, original da fruta cuja produção no Brasil se concentra no Nordeste, 80% do que consumimos é proveniente dessa região do país. Pensando nisso, o Paladar convidou um júri para avaliar 9 marcas de água de coco.

Foram eleitas nove marcas, avaliadas por um time de três juradas: a chef de cozinha do Empório Frutaria, em São Paulo, Luciane Recco; a nutricionista Thais Barca e a associada do Instituto Chão, um dos mercados de produtos orgânicos mais importantes da cidade, Julia Santos Barreto.

A primeira colocada no ranking do Paladar foi a Villa Piva, que apresenta sabor leve e muito próximo da água de coco natural. O rótulo foi avaliado como bastante bom, com poucos ingredientes. Foi classificada pelas avaliadoras como a água de coco de sabor mais doce e agradável ao paladar, com pouco gosto residual.

Em segundo, a marca Do Bem, foi avaliada como uma água de coco de sabor leve e agradável, levemente cítrico, com pouco gosto residual, bem próximo ao da água natural. Um produto que também tem uma boa lista de ingredientes e de informações nutricionais.

Em terceiro, mas não muito atrás, a marca Rio, foi apontada como uma água de coco de sabor leve, adocicado e que lembra muito a da água de coco natural. Um produto que não é diluído em água, com uma lista de ingredientes ok, apesar de incluir aditivos e frutose em pouca quantidade. Confira o ranking completo na matéria do Paladar.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!