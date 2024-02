Especialistas elegem o melhor restaurante de Cuiabá

Cuiabá é uma cidade vibrante e cheia de encantos. Localizada no coração do país, a metrópole possui uma rica mistura de culturas, refletindo a diversidade do povo mato-grossense. Conhecida por seu calor humano e hospitalidade, a cidade preserva traços históricos em seu centro, onde construções coloniais se misturam com arquitetura moderna.

Às margens do Rio Cuiabá, a capital do Mato Grosso se destaca pela natureza exuberante que a cerca. A fauna e a flora proporcionam uma experiência única, com oportunidades para explorar a biodiversidade do Pantanal, o maior ecossistema alagável do mundo, que se estende por boa parte do estado.

A gastronomia cuiabana também é um ponto alto, destacando pratos tradicionais como a “Maria Isabel” e o “Arroz de Carreteiro”, que refletem a influência indígena e nordestina na culinária local.

Se está de passagem por Cuiabá ou planeja ir pra cidade em breve, conheça esses dois restaurantes indicados por repórteres de Paladar.

Mahalo Cozinha Criativa

Gratidão, tranquilidade, boa sorte, paz interior e até bênção divina. Em sua origem havaiana, “Mahalo” significa tudo isso. No dia-a-dia, é uma mistura desse astral leve e convidativo, a uma culinária inventiva e cheia de sabor. Desde 2006, a chef Ariani Malouf comanda o Mahalo Cozinha Criativa. Hoje, a casa é considerada uma das melhores da região Centro-Oeste, acumula diversos prêmios e é referência quando se trata de cozinha contemporânea com estilo despojado e uma culinária inventiva.

Serviço: Presidente Castelo Branco, 359 | Quilombo, Cuiabá-MT | Almoço - Segunda à Sexta das 11:30 às 14h | Sábado das 11:30 até as 14:30 | Jantar - Segunda à Sábado das 19:30 às 23h | Telefone: (65) 3028-7700 | WhatsApp: (65) 99912-6157