Fruto de influências gaúchas e mineiras, o arroz carreteiro é um prato tradicionalíssimo na porção sul e sudeste do Brasil. A receita original surgiu com os famosos carreteiros, que atravessavam o país para vender produtos em carretas puxadas por bois. Para aguentar as longas viagens, os carreteiros comiam carne de sol em conserva misturada com arroz e outros temperos.

Pensando em você, que adora um bom acompanhamento para churrasco, a churrascaria Fogo de Chão elaborou essa receita incrível de arroz carreteiro. Com apenas sete ingredientes, você terá uma ótima refeição.

Arroz carreteiro fácil

Ingredientes 4 colheres (sopa) de óleo

1 xícara (chá) de cebola picada

1 xícara (chá) de pimentão colorido picado

1 xícara (chá) de carne-seca dessalgada

1 xícara (chá) de tomate picado sem sementes

4 xícaras (chá) de arroz branco cozido

Salsinha picada a gosto Preparo 1 Cozinhe a carne seca na pressão e reserve.

2 Em uma panela, coloque óleo e adicione a cebola e os pimentões

3 Mexa até murchar.

4 Em outra panela, cozinhe o arroz.

5 Junte a carne-seca, o tomate e o arroz cozido e mexa bem.

6 Ajuste o sal e finalize com a salsinha. Veja mais

