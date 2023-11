Especialistas elegem os três melhores shoyu entre marcas nacionais e internacionais; confira o top 3

Encharcar o pequeno recipiente de shoyu, formando uma poça, e imergir cuidadosamente a fatia de peixe cru, por vezes em ambos os lados, antes de levá-la à boca. Se você já se viu nessa situação, saiba que isso é considerado um verdadeiro pesadelo para a maioria dos sushimen de restaurantes tradicionais.

Para avaliar gastronomicamente as dez marcas de shoyu encontradas em grandes mercados e lojas especializadas em produtos orientais, o Paladar testou, em uma degustação às cegas com um júri composto por especialistas e amantes de comida japonesa e definiram um ranking.

Em primeiro lugar, ficou o Kikkoman Koichuchi, fabricado no Japão. Que possui uma tonalidade castanho-avermelhada mais clara, este produto cativou os jurados logo pelo aroma: complexo, com notas de fermentação natural e caramelo queimado.

Em segundo, o Azuma Tradicional, que apesar de ser simultaneamente salgado e doce, o umami presente ajuda a equilibrar. De acordo com os jurados, é um bom molho de soja para uso diário na cozinha.

No terceiro, mas não tão atrás, o Aji No Shoyu que apesar do sabor complexo, como afirmou um dos jurados, com uma certa picância e notas de caramelo salgado, tem nuances de sal e umami intensificado. Ingredientes: água, sal, soja, milho, açúcar, corante caramelo III, realçador de sabor glutamato monossódico e conservante sorbato de potássio.

