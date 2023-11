Seja lanche ou sanduíche, um hambúrguer sempre é uma boa pedida, mas com tantas opções de delivery, fica difícil saber qual é o melhor. Para dar uma força para os que estão perdidos em meio a tantas ofertas dos aplicativos, chamamos chefs e padeiros, verdadeiros especialistas quando os assuntos são carne e pão, para nos ajudar a criar um ranking dos melhores lugares para você curtir um bom sanduíche em casa.

Assim como no teste feito com pizzas margueritas, cada especialista listou 10 de suas casas de sanduíches favoritas e separamos as que mais se repetiram entre os nomes indicados. Em caso de empate, vence o que ficou com mais pontuações, ou seja, apareceu mais vezes na seleção de cada profissional.

Entre os jurados estão: Diego Porto, chef do Beefbar; Fellipe Zanuto, chef do Hospedaria; Fernanda Campagnoli, chef do Filó Café, restaurante Filó e ex-participante do The Taste Brasil; Gabriel Fullen e Nic Fullen, empreendedores do Grupo Locale; Helena Mil Homens, chef da St.Chico; Ina de Abreu, chef do Mestiço; José Guerra Netto, chef do Dalva e Dito; Leo Young, chef do TATÁ Sushi e ex-participante do Masterchef; Letícia Gouveia, sócia da padaria Colibri e Tito Paolone, empresário do Mila.

Os melhores sanduíches com carne de São Paulo

Z Deli

“Faz o melhor sanduíche, com carne e pão produzidos no próprio local”, afirma Diego Matos. “O pastrami é saboroso e bem temperado, e os demais acompanhamentos vêm na medida certa.” O chef Julio Raw acerta em cheio na composição do lanche, com porção farta de pastrami, picles crocantes e mostarda, no pão de centeio. Não é à toa que as filas são constantes.Preço:R$ 31.Onde:R. Francisco Leitão, 16, Pinheiros.Tel.: 2305-2200.Saiba mais. Foto: Codo Meletti/Estadão

O que não faltou foram elogios de 9 dos 10 jurados. “Sabe fazer um baita hambúrguer sem inventar muito”, disse Guerra Netto. As indicações foram os com pastrami, sugeridos por dois dos jurados. “Clássico já estabelecido na cidade, nunca falha na execução. Um dos melhores pastramis que já comi”, ressaltou Porto, que indicou o Pastrami (R$ 65) e o Club Sandwich na versão Roastbeef (R$ 51). Outro elemento que se destaca, segundo Ina de Abreu, é a pimenta-jalapenho no sanduíche Jalapeño Burger (R$ 49): “Faz uma diferença incrível na composição, tem personalidade”. E, para quem gosta de lanche com frango, Gouveia recomendou o Chickenslaw (R$ 39), que “consegue entregar o melhor frango frito em casa, super crocante. A combinação do coleslaw e o pão de brioche é ótima”, e o J.R. Burger (R$ 45). Os fãs de muito queijo também são agradados com o Louis (R$ 47), de acordo com Campagnoli, já que “é um hamburguer tradicional, servido no pão de forma e muito queijo cheddar que chega até a escorrer”.

Onde: R. Francisco Leitão, 16, Pinheiros. (11)23052200. (dom. a 5ª, 12h às 00h e 6ª e sáb. 11h às 00h)

Pão com Carne

Se você ainda não conhece, é bom já começar a procurar nos aplicativos de entrega, porque a ‘Pão com Carne’ arrebatou com louvor o nosso segundo lugar do ranking Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Se você ainda não conhece, é bom já começar a procurar nos aplicativos de entrega, porque a ‘Pão com Carne’ arrebatou com louvor o nosso segundo lugar do ranking. Lá, você vai encontrar “sanduíches sempre bem montados e uma suculenta carne de 180 gramas”, segundo Leo Young. E ele não é o único que admira a montagem, pois Mil Homens também foi só elogios: “O pão segura todos os ingredientes muito bem e tudo o que você precisa para comer já vem na sacola. Não tem erro”. A hamburgueria, que está há 8 anos no mercado, também foi bastante prestigiada pelo chef da Dalva e Dito, que afirmou que “a equipe faz uma operação cirúrgica, um trabalho bem feito e um hambúrguer gostoso”, assim como o chef do Beefbar, o qual chamou atenção para “o pão super macio, o hambúrguer no ponto correto e a proporção entre pão, carne, bacon e queijo perfeita”. A indicação dos empreendedores Fullen é o Cheese Salada (R$ 31), que leva 180 gramas de carne bovina, queijo, alface e tomate.

Onde: R.Joaquim Floriano, 595, Itaim Bibi. 11h30 às 23h (fecha dom.)

Patties

Os smashed burgers (hamburgueres fininhos e crocantes) da Patties também não ficaram de fora do ranking. Letícia, que comanda a padaria Colibri, disse que ele cumpre com o que propõe: “Traduz o que se espera de um bom e velho hambúrguer. Até tenho a sensação que ele me transporta para outra época”. O empresário do Mila o classificou como “um verdadeiro fenômeno”, e o ex-Masterchef gosta bastante da proposta de ser ultra smash, “bem fininho e com uma crostinha deliciosa. Cardápio simples e muito bem executado”, elogiou. Para a chef da St. Chico, o hambúrguer é perfeito para aqueles dias em que você não está com vontade de comer muito. “Pequenos e muito bem-feitos. O pão é também muito na medida. Mas o auge são as batatinhas que chegam sempre perfeitas!”, elogiou. José Guerra Netto contou que sempre para quando passa de bike, pois o hambúrguer é “gostoso e prático”.

Onde: R.dos Pinheiros, 476, Pinheiros. 12h às 23h.

Fatz

A Fatz oferece opções de sanduíches com carne e vegetarianos, mas o que se destacou na boca do júri foi o frango que está em dois deles: Fatz Chicken (R$ 27) e o Space Chicken (R$ 29), que, inclusive, foi a indicação de Tito Paolone, mas sempre com queijo extra. Já a chef do Filó destacou a crocância do Fatz Chicken e um outro detalhe de dar água na boca. “Gosto porque vem com queijo cremoso da casa derretido, além da maionese”, contou.

Onde: R. Cunha Gago, 854, Pinheiros. dom. a 4ª (11h30 às 00h) e 5ª à sáb. (11h30 à 4h)

Bullguer

Se você sempre se chateia quando as batatas fritas chegam moles ou frias, a dica do Leo Young é pedir na Bullger Foto: JF Diorio | Estadão

Se você sempre se chateia quando as batatas fritas chegam moles ou frias, a dica do Leo Young é pedir na Bullger, pois “elas sempre chegam ótimas pelo delivery”. Helena Mil Homens, por sua vez, destaca a rapidez do serviço: “Tem sempre um por perto então é o que sempre chega mais rápido, ou seja, o pão não vem molhado ou amassado”. Leticia Gouveia ainda indica o Uovo (R$ 34). “Eu amo a combinação do hambúrguer com o ovo frito e a maionese, não precisa de mais nada e tem aquele sabor que lembra mais a nossa casa do que um fast food”, falou.

Onde: R.Fradique Coutinho, 1136. Vila Madalena. dom. a 6ª (11h às 23h30) e sáb. (11h30 às 00h)

Buzina

Antes de ser hamburgueria, o negócio começou vendendo sanduíches nas ruas, e isso encanta os chefs do Dalva e Dito e do TATÁ Sushi Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Antes de ser hamburgueria, o negócio começou vendendo sanduíches nas ruas, e isso encanta os chefs do Dalva e Dito e do TATÁ Sushi, que chamo atenção para o fato de que “o cardápio é delicioso desde a época que era apenas um food truck”. E, se você é do tipo que se decepciona quando a carne fica mais vermelha e escorrendo demais, Helena Mil Homens ajuda a te tranquilizar: “Adoro a proporção entre o tamanho do hambúrguer, pão e salada. Eu gosto mal passado e o lanche chega quente e com a carne ainda vermelha. Você come e o pão segura firme até a última mordida, não fica escorrendo pelos dedos. É impressionante”.

Onde: R.Padre Carvalho, 30, Pinheiros. 2ª a 5ª (12h às 15h30 e 18h às 23h), 6ª e sáb. (12h às 00h) e dom. (12h às 22h).

Frevo

E não é que os beirutes do Frevo também entraram nessa lista? Foto: Felipe Rau/Estadão

E não é que os beirutes do Frevo também entraram nessa lista? Ina de Abreu, Diego Porto e Tito Paolone adoram. “Eu simplesmente amo, peço sempre que posso”, confessa Ina. “Não há nada que me remete mais à minha infância! Com muito molho inglês, o beirute clássico, é uma delícia”, indica Diego. “Sem dúvidas o melhor beirute paulistano. Clássico dos clássicos”, enfatiza Tito.

Onde: R.Oscar Freire, 588, Jardim Paulista. (11)30823434. 10h30 às 1h

Guarita Burger

José Guerra Netto gosta tanto dos sanduíches do Guarita Burger, que teve dificuldade para decidir qual seria seu predileto Foto: Mário Rodrigues

José Guerra Netto gosta tanto dos sanduíches do Guarita Burger, que teve dificuldade para decidir qual seria seu predileto, mas garante que a hamburgueria precisa fazer parte deste ranking. Já o Leo Young indica o Smashed Salad (R$ 27), que vem com hambúrguer prensado, queijo da casa, tomate, picles, alface romana, cebola e maionese da casa.

Onde: R.Antônio Carlos, 288, Consolação. dom. a 5ª (11h30 às 22h) e 6ª e sáb (11h30 às 23h)

Meats

A dica para você que gosta muito de carne, está aí Foto: Fernando Sciarra | Estadão

“Quando quero muita carne, eu peço Meats. Saborosa e deliciosa. Além disso, quando estou afim de sentir mesmo o gosto da carne, peço mais mal passado”, revelou Fellipe Zanuto. Ou seja, a dica para você que gosta muito de carne, está aí. Outro elogio de peso foi dado por Guerra Netto, que o classificou como “burgão criativo e gostoso”.

Onde: R.dos Pinheiros, 320, Pinheiros. 3ª a 5ª (12h às 16h e 18h às 23h), 6ª (12h às 16h e 18h às 00h), sáb (12h às 00h) e dom. (12h às 23h). Fecha 2ª

Matilda Lanches

O Bunbah (R$ 47), um sanduíche feito com frango crocante, guacamole, maionese spicy (picante), picles de cebola roxa, folhas de coentro e tomate, no pão de brioche, mas que também se encontra na opção vegetariana (R$ 38) Foto: Cony

A indicação do sanduíche para desta hamburgueria foi unânime. Tanto Gabriel Fullen, quanto Nic Fullen e Diego Porto afirmaram que você não pode deixar de experimentar o Bunbah (R$ 47), um sanduíche feito com frango crocante, guacamole, maionese spicy (picante), picles de cebola roxa, folhas de coentro e tomate, no pão de brioche, mas que também se encontra na opção vegetariana (R$ 38). De acordo com o chef do Beefbar, este é “o melhor chicken sandwich (sanduíche de frango) da atualidade. Super crocante, e a maionese spicy é espetacular”.

Onde: R.Mateus Grou, 31, Pinheiros. 3ª a 5ª (12h às 15h e 18h às 23h), 6ª a sáb. (12h às 23h) e dom. (12h às 22h). Fecha 2ª

Vinil Burger

“O hambúrguer é feito na grelha, carne alta, e sempre acertam o ponto quando eu peço mal passado. E tem a opção de montar o lanche do jeito que quiser”, só essa fala da Fernanda Campagnoli provavelmente te deu água na boca, né? Foto: Filipe Araujo | Estadão

“O hambúrguer é feito na grelha, carne alta, e sempre acertam o ponto quando eu peço mal passado. E tem a opção de montar o lanche do jeito que quiser”, só essa fala da Fernanda Campagnoli provavelmente te deu água na boca, né? O ex-Masterchef Young também ressaltou o sabor da carne neste ranking, afirmando que ela é “muito saborosa”

Onde: R.Padre Carvalho, 18, Pinheiros. 2ª a 5ª (11h30 às 00h), 6ª a sáb. (11h30 às 1h30) e dom. (11h30 às 23h)

Jota Hamburgers

Se você mora perto do shopping Cidade São Paulo e ainda não conhece a hamburgueria, fica a dica. A casa foi bem elogiada por dois dos nossos jurados. A Letícia Gouveia indica o Chicken Deluxe (R$ 22,90), “um frango empanado bem crocante com queijo, salada, maionese e picles. Um sanduíche muito bom e sem frescura”, detalhou. O empresário do Mila deu a dica do Duplo Cheeseburger (R$ 26,90) e rasgou elogios ao local: “Pode não ser tão conhecido ainda, mas oferece sabores incríveis”.

Onde: R.Pamplona, 529, Jardim Paulista. (11) 28530675. 11h30 às 22h

Mapu Baos e Comidinhas

É feito com pãozinho japonês, mas não deixa de ser sanduíche, né? Então a sócia da padaria Colibri começou sugerindo duas opções do menu do Mapu Bao que valem muito a pena experimentar. Foto: Werther Santana | Estadão

É feito com pãozinho japonês, mas não deixa de ser sanduíche, né? Então a sócia da padaria Colibri começou sugerindo duas opções do menu do Mapu Bao que valem muito a pena experimentar. Taiwan Bao Pulled Pork (R$ 30), “o pão no vapor levemente adocicado e o recheio de carne de porco desfiada além de ótima combinação chegam perfeitos na entrega”, detalhou; e o Frango Bao (R$ 30), “o frango frito vem envolto em um molho super saboroso, além do pão no vapor e a maionese de wasabi que fazem uma combinação de sabores e texturas surpreendentes além de ser delicioso”, ressaltou. Para Paolone, ele é um dos melhores e também exemplificou com o suíno: “Um dos restaurantes que mais amo na vida, onde você pode pedir todos os baos disponíveis de olhos fechados! Meu preferido é o de porco”.

Onde: R.Áurea, 267, Vila Mariana. 3ª a 6ª (11h30 às 14h30 e 18h às 22h), sáb. (12h às 15h30 e 18h às 22h). Fecha dom. e 2ª