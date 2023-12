Especialistas escolhem a melhor linguiça toscana do mercado; confira o Top 3

Em um teste de sabor e qualidade, especialistas gastronômicos avaliaram as linguiças toscanas disponíveis no mercado, buscando identificar as melhores opções para churrasco. O evento, realizado na loja e charcutaria Jais Handmade em São Paulo, contou com a participação de chefs renomados, um churrasqueiro experiente e uma produtora culinária. Eles focaram na avaliação de dez marcas de linguiça toscana, considerando aspectos como sabor, textura, aparência e composição.

Durante o teste às cegas, os especialistas assaram as linguiças na brasa para avaliar cada marca sob condições ideais. Dentre as avaliadas, três marcas se destacaram significativamente.

A Perdigão foi eleita a melhor, destacando-se pela suculência e equilíbrio no sal. Em segundo lugar, a marca Dia foi reconhecida por sua boa textura e sabor equilibrado. A marca Autêntica conquistou o terceiro lugar, sendo apreciada por sua textura satisfatória e sabor levemente adocicado. Para conferir o ranking completo, clique aqui.