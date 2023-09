Especialistas indicam os melhores vinhos de países pouco conhecidos

O universo de vinhos é bem mais extenso do que as origens conhecidas, como França, Itália, Portugal ou Chile. Atualmente são 7,3 milhões de hectares de vinhas espalhadas pelos dois hemisférios, pelos dados da OIV, a organização internacional da uva e do vinho.

O Paladar fez uma degustação às cegas, ou seja, os degustadores não sabiam o que estavam provando, e selecionou os melhores rótulos de vinhos para a sua próxima taça. Confira abaixo alguns destaques:

Bolívia: Jardín Oculto Moscatel de Alejandría 2020. Região: Tarija. O representante boliviano é elaborado apenas com moscatel de Alexandria e com a filosofia de mínima intervenção e sem filtragem (é turvo).

Brasil: Cordel 2019. Região: Chapada Diamantina. Poucos sabem que o Brasil também faz vinhos na Chapada Diamantina, por isso a escolha deste tinto.

Bulgária:Nobile Rubin 2017. Região: Thracian. Elaborado com a rubin, resultado do cruzamento local da syrah com a nebiollo, pela Logodaj Winery, vinícola de renome no país.

Croácia: Vinas Mora Andreis 2021. Região: Primosten. Agradável tinto da Croácia e um dos destaques do painel, com notas frutas vermelhas frescas, com foco naquela cereja mais azedinha, com toques de ervas (tomilho) e algo salino.

Eslovênia: Puklavec & Friends Sauvignon Blanc & Pinot Grigio 2021. Região: Ormoz. Um branco fresco, bem aromático, com notas frutadas, lembrando o maracujá e um toque herbáceo.

Macedônia: Instinct Cabernet Sauvignon 2019. Região: Tikvesh. Na linha dos tintos mais frutados, mostra a adaptação da cabernet sauvignon em quase todo o mundo. Tem cor rubi escura, com notas de frutas vermelhas maduras, como cerejas, amoras e ameixas, e um leve floral.

