Especialistas testam e elegem a melhor marca de shoyu do mercado

Uma das bases da culinária asiática, o shoyu está presente em diversas receitas e pode ser usado para temperar carnes, aromatizar caldos, saltear legumes e, também, como complemento do sushi e do sashimi. Devido a sua importância e popularidade, é fácil encontrar o molho de soja fermentado no mercado. Em busca de descobrir a melhor marca de shoyu, o Paladar testou 14 produtos encontradas em supermercados e empórios.

Teste às cegas

Existem diversas categorias de shoyu, mas a versão usada no teste foi a tradicional. Para realizar a prova, um time de especialistas foi convidado. A degustação ocorreu na filial paulistana do restaurante Imakay e os critérios de avaliação envolviam aparência, consistência, aroma e sabor. Além de provar os molhos de soja fermentado in natura, os jurados experimentaram a combinação entre os produtos e o sashimi de atum.

Melhor marca de shoyu do mercado

Após a prova dos molhos, o júri escolheu a marca campeã. A MN Food conquistou o primeiro lugar por apresentar um ótimo equilíbrio. Elaborado com fermentação natural, o shoyu contém apenas quatro ingredientes: soja e trigo orgânicos, água e sal marinho.

O produto também apresenta coloração mais clara, boa textura e um agradável aroma fermentado. Na boca, tem sal na medida e sabor de umami. Harmonizou muito bem com o sashimi de atum, conforme os especialistas. Confira o ranking completo na matéria de Cintia Oliveira.

Como usar o shoyu na cozinha

Atum ao molho shoyu Foto: Johnny Mazzilli

O molho de soja fermentado pode ser utilizado em muitos preparos, mas é preciso tomar cuidado com o seu sabor potente e usá-lo somente para dar um toque aos pratos. Se utilizado em excesso, pode deixar a comida muito salgado.

Com essa recomendação, que tal conferir algumas receitas agora que você já sabe a melhor marca de shoyu do mercado? Você pode usar o molho no filé mignon com cebola, no atum grelhado ou até mesmo na pipoca.