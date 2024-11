Especialistas elegem as 3 melhores marcas de pêssego em calda

O pêssego em calda é um doce tradicional das festas de fim ano e pode ser consumido sozinho ou fazer parte de outras sobremesas, como pavê, tortas ou servir de acompanhamento para o sorvete de creme.

Onde encontrar pêssego em calda?

Além da versão caseira, existe a opção do doce industrializada. São muitas as marcas disponíveis e, geralmente, é fácil de encontrar nas prateleiras dos supermercados. Ao Paladar, Saiko Izawa, chef pâtissière do Rosewood São Paulo, diz que não tem problema adquirir a versão pronta, mas que é preciso ser criterioso. De acordo com a especialista, é importante “manter a mordida de fruta, o gosto e o perfume. E tem que ser bonito para ir à mesa”.

Melhores pêssegos em calda do mercado

Em busca de descobrir o melhor pêssego em calda do mercado, o Paladar testou com a ajuda de especialistas, que provaram às cegas 10 marcas encontradas nos supermercados. Ao final da degustação, eles montaram um ranking com todos as marcas e definiram um top 3 com os melhores produtos. Veja o ranking completo aqui.

Qualitá

O pêssego em calda Qualitá venceu o teste e recebeu o Selo Paladar Foto: Felipe Rau/Estadão

A Qualitá foi eleita a melhor marca pelos jurados. De acordo com eles, o pêssego em calda apresentou um bom aspecto visual, textura e equilíbrio de dulçor.

Mamma Bia

Pêssego em calda da marca Mamma Bia Foto: Felipe Rau/Estadão

Vinda da Grécia, a marca agradou por não apresentar pêssegos tão grandes e permitir uma cocção mais uniforme e bem executada. Foi o produto que mais ressaltou o sabor original de pêssego.

La Pastina

Pêssego em calda da marca La Pastina Foto: Felipe Rau/Estadão

Esteticamente, o pêssego em calda da marca La Pastina foi o mais apreciado e o teor de açúcar não desapontou. Um retrogosto que não remetia à fruta foi o ponto fraco durante a avaliação.