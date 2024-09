Ao provar o molho de pimenta, a primeira sensação é uma leve picância que rapidamente se intensifica, tomando conta do paladar. A ardência aquece a boca, seguida por um toque ácido que equilibra o calor. Considerada um ótimo acompanhamento para diferentes tipos de refeições.

Inclusive, o molho de pimenta como qualquer outro molho ou condimento é feito principalmente de pimentas (frutos de plantas do gênero Capsicum) combinadas a outros ingredientes, como vinagre, limão, alho, ervas e sal. Dessa colaboração tiramos diferentes receitas.

Por exemplo, no Brasil, a cachaça é bastante usada, assim como algum tipo de óleo, principalmente se a ideia é bater tudo e criar uma textura cremosa. Já a pimentinha, malagueta ou dedo-de-moça, são as prediletas. Além disso, chipotle, caiena, rocoto, pimenta-de-cheiro, tabasco e habanero também são comuns em várias receitas. Confira abaixo mais sobre os benefícios da pimenta:

Quais são os tipos de pimentas?

Especialistas testaram 16 marcas de molho de pimenta; descubra qual é a favorita

Jalapeño: a pimenta jalapeño é mais consumida na culinária mexicana, conhecida por seu formato arredondado e médio, além da picância intensa.

Pimenta malagueta: essa pimenta é bastante ardida no paladar, e por isso combina com pratos robustos, como a feijoada.

Pimenta biquinho: nem todas as pimentas são tão picantes. A pimenta biquinho, por exemplo, é leve no paladar, possui um tamanho pequeno e uma coloração vibrante.

Pimenta-do-reino: a pimenta-do-reino se divide em preta, branca e verde, mudando o momento em que é colhida, intensidade da picância e usos na culinária.

Qual o melhor molho de pimenta?



Ao lado de um time de especialistas, separamos uma avaliação trazendo 16 marcas diferentes dos melhores molhos de pimenta disponíveis nos mercados. Além disso, o Paladar Testou é uma iniciativa 100% editorial. Por isso, o júri não tem conhecimento de quais marcas fazem parte da seleção antes do resultado da apuração. Quer saber mais? Veja aqui.

Primeiro lugar

Bombay foi escolhido o melhor molho de pimenta pelo júri Paladar

Segundo o júri especializado a favorita foi a Bombay. Esse molho de pimenta apresentou uma fermentação com pimenta habanero, bem temperado e com uma boa evolução do sabor junto à picância. Quer saber mais? Confira neste link.