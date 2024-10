Chefs Michelin dão palestra gratuita sobre a jornada até conquistar a estrela; como participar?

Na próxima quarta-feira, 16, a Universidade Anhembi Morumbi realizará a palestra ‘O Caminho até as Estrelas Michelin’, no campus Mooca, às 13h, durante a 7ª Semana de Hospitalidade e Gastronomia.

Nesse evento, Ivan Ralston, do restaurante TUJU (2 estrelas Michelin, São Paulo), e Sergio Torres, do Cocina Hermanos Torres (3 estrelas Michelin, Barcelona) irão compartilhar os bastidores de uma conquista histórica: as estrelas Michelin.

Após passarem pela verdadeira experiência rumo a esse reconhecimento, eles trarão, com exclusividade, todo o conhecimento fundamental sobre como trabalhar rumo a essa jornada, revelando quais são os principais desafios e toda a bagagem profissional exigida.

É aberto ao público?

O evento é aberto ao público e gratuito, trazendo a oportunidade de mergulhar no universo gastronômico conhecendo mais detalhes da jornada de chefs que conquistaram e viveram, na prática, um reconhecimento tão importante.

Como participar?

Embora seja uma palestra aberta e gratuita, é necessário fazer uma inscrição para garantir a participação: basta acessar este link, que direciona para o site Sympla Bileto, e adquirir seus ingressos gratuitos.

A 7ª Semana de Hospitalidade e Gastronomia também conta com outras atrações sobre gastronomia, com diferentes temáticas. Confira mais detalhes no Instagram Gastronomia Anhembi Morumbi.

Serviço

