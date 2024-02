Ex-‘Malhação’ faz sucesso vendendo cerveja nas ruas do Rio de Janeiro

Para muitos espectadores que conhecem Daniel Erthal por suas atuações na televisão, pode ser uma surpresa descobrir que ele está conquistando clientes vendendo cervejas em carrinhos nas ruas do Rio de Janeiro. O ator, conhecido por participar de novelas da Rede Globo como Malhação (2005) e Rebelde (2011), ingressou há anos no ramo com a Cervejaria Ethal, alcançando reconhecimento nas redes sociais.

Atualmente, ele também promove seu trabalho em um perfil no Instagram, cativando clientes com seu atendimento caloroso e alegria contagiante. De acordo com uma matéria do Estadão, apesar do sucesso como ator, Daniel busca outras oportunidades para garantir sua estabilidade financeira.

‘‘Se não, fico ansioso, e as contas também não param de chegar. Somos pessoas normais como qualquer outra’, afirmou.

