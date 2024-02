Qual é a melhor cerveja sem glúten para curtir o Carnaval?

O Carnaval chegou e trouxe consigo várias opções de bebida para curtir a folia. Sendo mais tradicional de todas, a cerveja não fica de fora da lista e conta com opções para todos os gostos e situações, inclusive para aqueles que são intolerantes a glúten.

Recentemente, o Paladar realizou um teste com seis marcas de cerveja sem glúten para descobrir quais delas valem a pena. Para fazer a prova, um time de jurados foi convidado e experimentaram às cegas as bebidas selecionadas.

Ao fim da avaliação, eles chegaram a conclusão que a Farrapos Sem Glúten, do tipo Pilsen, é a melhor opção. Os especialistas definiram a cerveja como “benfeita e gostosa de beber”. O aroma sutil e o equilíbrio entre cereal e lúpulo foi o que conquistou os jurados. A bebida ainda apresentou boa carbonatação, amargor equilibrado e bom corpo.

Os especialistas também fizeram observações sobre as outras cervejas sem glúten, além da Farrapos Sem Glúten - Pilsen. Para saber todas as avaliações e posição das marcas no ranking, leia a matéria completa.