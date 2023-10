Fanta lança lata termocrômica e sabor inédito para o Halloween; confira

Os fãs de Fanta sempre aguardam ansiosamente as novidades da marca quando o segundo semestre se aproxima, especialmente com a chegada do Halloween. Neste ano, a Fanta Halloween apresenta não apenas uma nova versão do produto Fanta Mistério com uma embalagem especial, mas também introduz uma inovação que eleva ainda mais a singularidade da experiência: a lata termocrômica.

Além das tradicionais opções de sabores como maracujá, laranja, uva e guaraná, essa novidade promete surpreender os consumidores com uma experiência visual dinâmica e envolvente. A Fanta Mistério, agora disponível em latas de 310ml e 350ml, oferece um “sabor que aquece”, conforme afirmado pela própria marca, e apresenta um rótulo que se torna rosa quando refrigerado.

Segundo o Mundo do Marketing, esta edição especial conta com a colaboração da Ball Corporation, que trouxe para as prateleiras uma tecnologia incomum, conferindo singularidade à bebida de Halloween de 2023.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!