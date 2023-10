Você sabia que a cor do refrigerante Fanta pode mudar de acordo com o país? Entenda o motivo

Provavelmente seja do conhecimento comum o fato de que os sabores de produtos alimentícios de uma mesma marca podem variar de acordo com a região do globo onde são comercializados. Mas, você sabia que até mesmo alimentos de sabor igual podem sofrer alterações na composição dependendo do país?

Essa diferença foi notada por usuários do Reddit em setembro deste ano. Um internauta utilizou a rede social para postar a foto de uma Fanta sabor laranja vendida na Itália e a coloração do produto chamou a atenção de muitos, pois, ao contrário daquele laranja intenso característico, o refrigerante tinha cor clara, semelhante à de uma limonada caseira.

A postagem rendeu quase 2 milhões de comentários de pessoas de várias nacionalidades e por lá houveram muitos relatos e justificativas. Como bem apontou o usuário @ac13332, a cor varia em boa parte da Europa. No Reino Unido, por exemplo, a Fanta laranja tem cor amarela. Na Itália, o fenômeno acontece porque a bebida é isenta de conservantes artificiais e corantes.

Segundo a revista Food & Wine, os ingredientes da Fanta comercializada no Reino Unido são: água gaseificada, laranja concentrada, ácido cítrico, adoçantes, conservante (sorbato de potássio), ácido málico, aroma natural de laranja com outros aromas naturais, concentrados vegetais (cenoura, abóbora), antioxidante e estabilizante (goma guar).

Já a Fanta vendida no Brasil contém água gaseificada, açúcar, suco concentrado de laranja e suco concentrado de maçã, reguladores de acidez, ácido cítrico e citrato de sódio, aromatizantes, conservadores benzoato de sódio e sorbato de potássio, além de corante artificial amarelo crepúsculo fcf, conferindo a cor laranja que bem conhecemos.

