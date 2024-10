5 dicas para fazer pão em casa, segundo especialistas

Há quem pense que preparar pão é um bicho de sete cabeças. Claro, o preparo milenar esconde alguns segredos, mas não é nada que com tempo, paciência e dedicação não possa ser dominado. Em geral, o pão conta com poucos ingredientes: farinha, sal, água e fermento.

Com essa base é possível complementar como quiser ou seguir as receitas já clássicas: como o brioche, com bastante manteiga na composição, ou a focaccia com um bom azeite de oliva.

O pão é um alimento cheio de história e tradição, essa paixão vem encantando as pessoas e a panificação vem se tornando um hobby amado por todo o mundo. Confira 5 dicas compartilhadas por especialistas para iniciar no mundo mágico da fabricação de pães.

1. Comece pelo simples

Mesmo que você ame pães de fermentação natural, com as cascas mais duras, é bom voltar para algumas casas. Comece a jornada pela panificação com pães macios, como os brioches ou pão de leite.

2.Siga as medidas exatas

A panificação, assim como a confeitaria, é sobre precisão. Dá para consertar uma receita salgada, mas um pão com pouca farinha ou muito fermento, por exemplo, não vai dar certo. É preciso pesar tudo e seguir as medidas exatas.

3. Tenha os utensílios certos

Para iniciar na panificação é preciso de: um bowl, espátulas para misturar os ingredientes e auxiliar na modelagem, um pote plástico com tampa para acomodar a massa durante a fermentação e uma batedeira planetária.

4. Respeite o tempo de fermentação

Cada massa tem seu tempo de descanso específico, confira na receita e vá observando o crescimento do pão. Outras massas precisam descansar na geladeira, como o brioche, mas a maioria não.

5. Capriche na sova

Sovar nada mais é do que o ato de “amassar” o pão. Esse processo desperta o glúten da farinha de trigo, garantindo que o pão cresça. Uma dica para facilitar é dobras o pão, da ponta da massa para o centro, incorporando oxigênio.

Outros conselhos como qual o melhor fermento, dicas para uma melhor fermentação e como assar o pão em casa, você confere na reportagem publicada pelo Estadão.

Onde comer os melhores pães de São Paulo?

O dia 16 de outubro é também “Dia do Pão”. E, nem só de pão francês se vive o brasileiro. O pãozinho de cada dia ainda é o mais consumido no Brasil, mas outros preparos vem ganhando espaço na mesa e no coração dos brasileiros.

Para comemorar a data e louvar esse preparo tão especial, o Paladar convidou os chefs Flávio Miyamura, do Miya Wine Bar, Michelle Kallas, do Mica Chocolates, Bel Coelho, do Cuia, Luciano Nardelli, da Carlos Pizza, Leandro Mattiuz, do Elevado Bar e Mauro Brosso, do Shuk Falafel & Kebabs para falar sobre quais são seus pães preferidos e os melhores lugares para encontrá-los em São Paulo.