Feijão tropeiro se torna motivo de discussão na web; entenda e confira receita

O feijão tropeiro é um comida tradicional brasileira muito famosa nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Feito com feijão, farinha, ovo, couve e carne faz parte do cotidiano de muitas pessoas, além de ser encontrado facilmente em restauras.

Justamente pela sua boa fama, essa receita tem passado por uma polêmica há alguns anos entre mineiros e paulistas, que discutem em qual estado teria surgido essa mistura. Para botar ainda mais fogo na discussão, o debate foi parar na maior enciclopédia do mundo, a Wikipedia.

O embate no site acontece desde o ano passado e só teve um desfecho dos administradores da plataforma no final do mês de julho de 2024, conforme aponta o Estado de Minas.

Discussão na Wikipedia

A polêmica teve início em 18 de outubro de 2023, quando o usuário “R.Arden” fez a primeira edição: “O feijão-tropeiro é um prato típico da culinária paulista, criado por bandeirantes e tropeiros paulistas”. Anteriormente, o artigo afirmava que o prato era típico da “culinária tropeira” e relacionado aos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

Após a mudança, alguns editores - pessoas que se cadastram para editar os textos da plataforma, chamados de “wikipedistas” - adicionaram no texto “culinárias paulista e mineira” para tentar resolver o problema.

Em 12 de julho, porém, o usuário “Xuxo” fez uma nova alteração em busca de uma solução: “O feijão-tropeiro é um prato típico da culinária dos estados brasileiros de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, criado pelos tropeiros”.

Polêmica entre usuários da plataforma

Na página de discussão, “Xuxo” rebateu a edição de “R.Arden”, argumentando que a principal referência do defensor da origem paulista do prato era uma postagem de um blog, de 2012. “Nenhuma das fontes sustenta que foi criado ‘dentro dos limites da antiga capitania paulista’ e, mesmo se fosse, os limites geográficos atuais que importam. Nenhuma fonte sustenta que o prato foi criado em SP; a maior parte sustenta que foi criado em MG ou que a origem é compartilhada entre MG, SP e GO”, argumentou.

Após mais algumas mudanças, o administrador “Eta Carinae” trancou, em 20 de julho, as edições, mantendo o artigo final na Wikipedia: “O feijão-tropeiro é um prato típico da culinária dos estados brasileiros de Minas Gerais, Goiás e São Paulo criado pelos tropeiros”.

Receita de feijão tropeiro

O feijão tropeiro é um prato versátil e uma ótima opção para um almoço de família. Seu sabor reconfortante e autêntico representa a culinária brasileira em sua essência, resgatando as tradições e sabores das regiões do país. Veja a receita completa.