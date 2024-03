Delícias da comida mineira: domine o feijão tropeiro

A comida mineira é uma das mais famosas do Brasil e reconhecida no mundo inteiro por suas receitas típicas que encantam quem prova. Atualmente, existem diversos restaurantes que são dedicados a oferecer as iguarias de Minas Gerais.

Mas para quem quer preparar os próprios pratos, o Paladar tem a solução com receitas testadas e aprovadas para você reproduzir em casa, como feijão tropeiro, um dos pratos mais tradicionais de Minas.

Clássica e muito saborosa, essa receita acompanha diversos ingredientes que separados seriam inusitados, como pedaços de ovo, linguiça calabresa, couve e bacon.

O feijão tropeiro fica ótimo quando servido com arroz branco soltinho, torresmo e uma boa pimenta, conforme o costume mineiro. Veja a receita completa aqui.