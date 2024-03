Comida mineira autêntica: aprenda a fazer o verdadeiro tutu de feijão

A comida mineira é uma das mais populares no Brasil e aclamada no mundo todo por suas receitas saborosas e autênticas, como pão de queijo, frango com quiabo, torresmo e tutu de feijão.

Esse último atrai qualquer pessoa pela textura e cremosidade que fica ótimo quando acompanhado de arroz.

O tutu de feijão é feito à base de feijão e farinha de mandioca. Para fazê-lo é necessário misturar os dois e bater no liquidificador para ter uma mistura homogenia.

Na hora de preparar o prato, não esqueça dos acompanhamentos que fazem toda a diferença. Os principais são: alho, cebola, bacon, linguiça, couve e torresmo, que dão um toque super especial ao prato. Veja a receita completa aqui.