Onde comer uma boa feijoada em São Paulo? Conheça os melhores restaurantes

Nada melhor do que uma boa feijoada para ter um almoço feliz e farto. Seja a versão light ou com todo tipo de carne, apimentada ou suave, servida de uma vez só ou em esquema de buffet, esse prato costuma agradar a maioria dos brasileiros. Por isso, é importante saber onde encontrar as melhores feijoadas.

Em São Paulo, as opções são variadas e para todos os gostos. A seguir, confira cinco endereços com ótimas feijoadas. Para conhecer mais restaurantes, leia a matéria de Matheus Mans, no Paladar.

Loup

O Loup oferece aos clientes sua Feijoada Light, servida às quartas e sábados, no Itaim Bibi. Vem acompanhada de arroz branco, couve, pururuca, farofa, molho de pimenta e fatia de laranja. Serve 2 pessoas.

Onde: R. Dr. Mário Ferraz, 528, Jardim Paulistano. 3078-1089. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 13h/16h e 19h/00h; dom., 12h/16h30).

Sarjeta Bar

Uma espécie de boteco com comida de chef. O Sarjeta fica em uma esquina no Brooklin e traz no cardápio comida descomplicada, mas com técnicas da alta gastronomia. No almoço de quarta, é servida feijoada, que inclui arroz, couve crua, pururuca e farofa.

Onde: R. Álvaro Rodrigues, 459, Brooklin. 98878-8341. 12h/15h e 17h/23h (sex. e sáb., 12h/23h; dom., 12h/19h; fecha seg.).

Bolinha

Inaugurado em 1946, o Bolinha, é um clássico endereço paulistano que ganhou fama pela feijoada, servida diariamente. O estabelecimento oferece a versão magra, com carne-seca, paio, linguiça portuguesa, costela salgada, lombo e língua defumados; e a tradicional, que ganha o reforço de pé, rabo e orelha. Como acompanhamento estão inclusos arroz, couve, farofa, torresmo, mandioca frita, banana à milanesa, calabresa frita, bacon, bisteca, farinha de mandioca torrada, molho de feijão apimentado e laranja cortada.

Onde: Av. Cidade Jardim, 53, Itaim Bibi. 3061-2010. 11h/ 16h30 (sáb. e dom. 11h/ 19h).

Armazén Paulista

O local oferece um buffet de feijoada, para que o próprio cliente monte seu prato. O Armazén Paulista está em atividade desde 1996 e traz uma das mais tradicionais feijoadas de Moema e região. O cliente pode se servir à vontade.

Onde: Al. Jauaperi, 570, Indianópolis. 5052-3106. 17h/00h (sáb., 12h/00h; dom., 16h/23h).

Dinho’s

O Dinho’s abriu as portas em 1960 como lanchonete, mas hoje é uma das casas mais tradicionais de São Paulo com especialidade em carnes. No almoço de quartas e sábados há espaço para uma boa feijoada, que é servida em esquema de buffet. As carnes são separadas e dá para encontrar linguiça, paio, costela, carne-seca, bisteca, pé e rabo de porco. De acompanhamento, são servidos couve frita, banana, farofa, abacaxi grelhado, entre outros.

