Festa do Morango: descubra onde curtir esse festival gratuito com toda a família

A Festa do Morango começa em agosto na cidade de Cascavel, Paraná Foto: STACY SPENSLEY/CREATIVE COMMONS

A partir do mês de agosto, a cidade de Cascavel, no Paraná, irá receber a tradicional Festa do Morango, que chega à 21ª edição.

O evento tem como objetivo incentivar a produção local de morangos e fortalecer confeitarias autônomas da região, gerando movimentação de renda e integrando a comunidade.

Este ano, a festa contará com a participação de mais de 100 expositores de artesanato, gastronomia, pequenos comércios e apresentações ao vivo de música, dança, poesia e capoeira conforme aponta o portal RPC.

A festa é livre para todas as idades e acontecerá no Centro de Convenções de Cascavel nos dias 03/08 e 04/08 das 19h às 23h, e nos dias 05/08 e 06/08 das 9h às 23h, com entrada franca.