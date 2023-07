Café Paraná 2023: inscrições para o prêmio estão abertas e são gratuitas; veja como fazer a sua

Segundo a Agência Estadual de Notícias do Governo do Paraná, as inscrições para participar da premiação Café Qualidade Paraná 2023, o evento mais importante do segmento no estado, estão abertas até o dia 2 de outubro e podem ser realizadas em qualquer unidade municipal do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná.

Os cafeicultores - tanto proprietários, meeiros, arrendatários e parceiros - podem concorrer com cafés que passaram por processamento natural via seca ou úmida, e nas duas categorias devem se atentar ao tamanho do lote, que pode ter de uma a cinco sacas (o equivalente a60 quilos) beneficiadas. Outra exigência é que os grãos devem ter peneira 16 ou superior e apresentar no máximo 12 defeitos.

Como prêmio, os finalistas classificados até o terceiro lugar de cada categoria terão garantia da compra de seus lotes pela cotação da Bolsa de Valores com um acréscimo de lucro mínimo de 50%.

Outras informações do concurso, bem como o regulamento, podem ser conferidas aqui.