Neste fim de semana, entre os dias 20, 21 e 22 de setembro, ocorre em São Paulo a Festa Sonhos de Primavera, promovida pela ONG Pão do Povo da Rua, que comemora a chegada da nova estação.

O que comer?

O evento é realizado nas proximidades do Edifício Copan e traz uma oferta gastronômica de dar água na boca. Há opções da culinária brasileira e internacional, com feijão tropeiro, cuscuz paulista e sanduíches de pernil, além de sonhos e cannolis para a sobremesa. Os preços variam entre R$ 12 e R$ 25. Outras barracas também estarão disponíveis para a venda de bebidas e flores. Mais informações no link.

Atrações musicais e culturais

Além de comidas deliciosas, a festa conta com muitas atrações musicais e culturais. Confira abaixo:

20/09: 18h - Aivan; 20h - Monna; DJ Luiza todas as tardes

18h - Aivan; 20h - Monna; DJ Luiza todas as tardes 21/09: 10h - Malasartes (Infantil) - Cia Núcleo; 13h - Renato Braz; 16h - Coqui Sosa; 19h - Cida Moreira; DJ Luiza todas as tardes

10h - Malasartes (Infantil) - Cia Núcleo; 13h - Renato Braz; 16h - Coqui Sosa; 19h - Cida Moreira; DJ Luiza todas as tardes 22/09: 10h - Carolina Maria de Jesus (Infantil) - Cia Núcleo; 13h - Assucena;; 16h - Alaide Costa; 18h - Zezé Motta; DJ Luiza todas as tardes

Pão do Povo da Rua

A Festa Sonhos de Primavera é uma ação realizada pelo projeto Pão do Povo da Rua com o objetivo de apoiar o trabalho ONG, que trabalha para fornecer mensalmente alimentos para 34.000 pessoas em situação de rua na região central da cidade de São Paulo e para centenas de famílias de baixa renda no Bom Retiro.