Queijo brie, gruyère, parmesão, pecorino, burrata… são tantos queijos que a gente até se perde. Independente do tipo, o que importa é que eles são uma verdadeira perdição. Para os fãs de comida italiana, um belo molho de queijo para massa é sempre uma excelente pedida, dando um charme delicado ao prato e um sabor único. Veja cinco pratos de macarrão com queijo de comer com os olhos.

Massa com queijo gruyère

Massa com queijo gruyère Foto: Mariana Pekin/Divulgação

Um macarrão com creme de leite simples, esta receita fácil leva também queijo guardião da terra roxa (um tipo especial de parmesão) além do queijo gruyère, bem como ervilha e presunto cru.

Confira a receita

Nhoque gratinado ao molho funghi

Nhoque gratinado ao molho funghi Foto: Daniel Cancini/Divulgação

Massa fresca à base de batatas, este nhoque ao molho de cogumelos leva queijo parmesão e pecorino. A receita simples é bem queijuda e conta com uma camada crocante de dar água na boca.

Confira a receita

Linguine com molho pesto e burrata

Linguine com molho pesto e burrata do Nonna Rosa Foto: Raul da Mota/Divulgação

Um macarrão com queijo diferente, esta receita rápida leva bastante molho pesto de manjericão e uma burrata derretida por cima, trazendo cremosidade e sabor ao prato.

Confira a receita

Tortelli com fonduta de parmesão

Tortelli com fonduta de queijo Foto: Raul da Mota/Divulgação

A mistura perfeita de creme de parmesão com massa ao dente é o diferencial desta receita rápida e diferente que leva massa tipo tortelli, fonduta de parmesão e azeite de ervas.

Confira a receita

Nhoque com molho de queijo parmesão

Nhoque com molho de queijo Foto: Elvis Fernandes/Divulgação

Com apenas sete ingredientes, este nhoque é uma receita prática para o dia a dia. O molho fica a cargo da fonduta de queijo, feita do zero com creme de leite, parmesão e nada mais. Para a massa, batata, farinha, ovos, sal e noz moscada para temperar.

Confira a receita

