A última semana completa de setembro dá boas-vindas à primavera e para eventos e festivais gastronômicos exclusivos espalhados pela capital paulista. Confira abaixo tudo sobre o novo menu executivo da Trattoria Evvai, os drinques autorais e eventos do fim de semana da Negroni Week, o festival que celebra a gastronomia asiática feita por mulheres, o festival gastronômico e cultural no Copan e os descontos e promoções exclusivas da Tre Bimbi para o Dia do Sorvete.

Culinária asiática por mulheres no Aurora Fest

O Aurora Fest acontece no Largo da Batata. Foto: Laís Acsa

A 2ª edição do Aurora Fest celebra o protagonismo feminino na gastronomia e cultura asiática. O evento dura o dia inteiro e acontece no próximo sábado no Largo da Batata. Receitas da culinária da Índia, China, Japão, Coréia, Vietnã e Tailândia se encontram no centro histórico de São Paulo no festival, que tem entrada gratuita e ambiente pet-friendly.

Entre os destaques, a comida de rua asiática se combina com postos de reconhecidos restaurantes da cidade, como Mori Chazeria, Fat Buddha, Sozai, Matcha Minka, Bao n’ Sando, Samosa & Company, Hanami Confeitaria, Hakkopan, entre outros. O evento contará também com mais de 60 artistas artesãs asiáticas, oferecendo uma variedade de produtos que incluem moda, livros, cerâmica, arte, design, além de serviços para pets. A programação inclui apresentações de música tradicional asiática, bharatanatyam, performances de K-pop, dança chinesa e desfiles de roupas tradicionais.

Onde:

Dia 21/09, das 11h às 21h, no Largo da Batata, em frente à saída da estação Faria Lima (Linha 4-amarela).

Entrada gratuita

@voudeneko

Fim de semana com Negroni

Versão do Locale Caffè para Negroni Week Foto: Divulgação

Como parte da Negroni Experience, evento global que vai até o fim de setembro, a Negroni Week já está rolando nos mais premiados e reconhecidos bares de São Paulo. Até domingo, dia 22/09, parte dos fundos arrecadados nas promoções será destinada à SlowFood International, organização que trabalha para garantir o acesso à alimentação e segurança alimentar ao redor do globo, e você terá a oportunidade de experimentar diferentes versões do Negroni pela cidade, com direito ao clássico drinque italiano e suas releituras.

Endereços participantes, como O Picco, Koya 88 e The Liquor Store, Amargot, Cineclube Cortina, Guarita e Locale Caffè oferecem aperitivos e brindes limitados para quem pedir dois negronis, além de eventos com guest bartenders e atrações musicais durante o fim de semana, em especial no Locale, casa escolhida como embaixadora da ação: 20/09: guest bartender Fabio La Piedra (SubAstor) e som pelo DJ PUFF (20h); 21/09: bartenders convidados do Tan Tan, bar de ostras e jazz (14h-17h); e no domingo, dia 22/09: brunch com negroni (a partir das 11h);

Onde:

Locale Caffè - Rua Manuel Guedes, 349 - Itaim Bibi, São Paulo.

@locale.caffe

Boas vindas à primavera no Copan

SAO PAULO SP 03/08/2023 CIDADE - EDIFICIO COPAN/ FACHADA - Fachada do Edifício Copan, na Av. Ipiranga, região central de São Paulo. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

Celebrando a chegada da nova estação, a ONG Pão do Povo da Rua promove a Festa Sonhos de Primavera, em um evento com atrações gastronômicas e culturais, que acontece entre os dias 20, 21 e 22 de setembro, nas proximidades do icônico Edifício Copan. A celebração é uma ação realizada com o objetivo de apoiar o trabalho ONG, que trabalha para fornecer alimentos para 34.000 pessoas em situação de rua na região central da cidade e para centenas de famílias de baixa renda no Bom Retiro todos os meses.

A oferta gastronômica do evento conta com preços camaradas, que variam entre R$ 12 e R$ 25, com opções da culinária brasileira e internacional, com feijão tropeiro, cuscuz paulista e sanduíches de pernil, além de sonhos e cannolis na hora das sobremesas. Outras barracas também estarão disponíveis para a venda de bebidas e flores. A agenda de apresentações musicais e culturais pode ser consultada aqui.

Onde:

Em frente ao Edifício Copan - Avenida Ipiranga, 200.

@paodopovodarua

Dia do Sorvete na Tre Bimbi

Veja as promoções da Tre Bimbi para celebrar o Dia do Sorvete. Foto: Bruno Geraldi

O Dia do Sorvete (23/09) celebra uma das sobremesas mais populares do planeta, e a gelateria Tre Bimbi preparou uma seleção de descontos e promoções especiais para a data. Todos os gelatos e sorbettos estarão com desconto durante a semana. Na segunda-feira, todos os sabores de gelatos e sorbettos estarão com 50% de desconto nas unidades Vila Mariana e Shopping Anália Franco, e a promoção segue ao longo da semana com descontos de 40% na terça, 30% na quarta, 20% na quinta e 10% na sexta, sábado e domingo.

Para quem quiser aproveitar a promoção do conforto de casa, os descontos valem igualmente no delivery (iFood). Os gelatos têm sabores sazonais e rotativos, e os de avelã, sorbetto de caqui e fior di panna com laranja são algumas das opções da vez.

Onde:

Vila Mariana: Rua Tumiaru, 66 / Shopping Anália Franco: Av. Regente Feijó, 1.739

@tre.bimbi

Novo menu executivo da Trattoria Evvai

Conheça o novo menu executivo da Trattoria Evvai. Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

A Trattoria Evvai, do restaurante com duas estrelas Michelin Evvai, acaba de lançar seu novo menu executivo. Disponível no horário do almoço de terça a sexta-feira, o executivo conta com duas opções de entradas, prato principal e sobremesa da casa, com opções que serão atualizadas a cada mês, tornando possível experimentar diferentes pratos em um cardápio rotativo e variado.

Pratos como a salada caprese com tomate assado, polenta taragna al ragout, paillard alla pieta, rondelli de espinafre, peixe al pesto ou uma variação da delicada pizza podem aparecer entre as opções do menu. Para finalizar, frutas, tiramisù ou merengata podem surgir como alternativas do dia para as sobremesas. O menu completo sai por R$ 67.

Onde:

Terça a sexta, das 12h às 14h no Evvai - Rua Joaquim Antunes, 108.

@evvai_sp.