Festival Bom Gourmet: saiba quais restaurantes participam e o valor dos cardápios

A 2ª edição do Festival Bom Gourmet acontece em Porto Alegre, entre os dias 10 de novembro e 3 de dezembro, e é uma ótima oportunidade para você experimentar uma gastronomia variada da capital por meio de menus exclusivos e preços fixos.

O cardápio conta com o valor de R$ 89,90, R$ 109,90 ou R$ 129,90 e são inclusas todas as refeições, como a entrada, o prato principal e a sobremesa. O cliente pode escolher uma localidade no almoço ou jantar, a depender do funcionamento de cada lugar.

São 15 restaurantes que atendem todos os gostos, como o Baalbek, com culinária árabe, o Bah, com receitas clássicas da cozinha gaúcha, o Chiwawa, um restaurante especializados em frutos do mar e o Koh Pee Pee, com pratos exóticos da culinária tailandesa, por exemplo.

Além disso, há mais opções pra todos os gostos: restaurante português, comidas italianas que evidenciam massas e risotos, opções mais saudáveis no Eat Kitchen, sem aditivos, corantes ou refinados, pratos típicos da argentina, diversas variedades de peixes e até mesmo opções vegetarianas.

Você pode conferir todos os restaurantes disponíveis acessando o site oficial do Festival, clicando aqui, podendo visualizar também as imagens dos deliciosos pratos dos cardápios, os preços a depender de cada restaurante, horários de funcionamento e outros detalhes.

