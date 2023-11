Festival gratuito de Gastronomia no Mercadão de SP dá destaque para países africanos

Neste final de semana, sábado (11) e domingo (12), das 10 às 16h, acontecerá a 9ª edição do Festival de Gastronomia e Cultura (FGC), que acontece no Mercado Municipal de São Paulo, conhecido como Mercadão.

Dessa vez, o evento vai dar destaque para vários países do continente africano, as suas culturas e gastronomia, deixando em evidência, assim como fazendo uma homenagem, a República Democrática do Congo, Angola, Somália, Nigéria, Quênia e África do Sul, por exemplo.

Com essa temática chamativa, é claro que o festival vai contar com uma diversidade de pratos para que você se sinta dentro da África, principalmente com o pudim de dendê, a moamba de galinha, os bolos de pufpuf e uma cocada deliciosa e considerada uma referência no país.

Além disso, como explica o BaresSP.com.br, os visitantes podem experimentar bebidas, como o o Suco Bissap (flor de hibísco com manga) suco de Sobolo (uma mistura de abacaxi com gengibre) e o suco Tangawisi (gengibe, abacaxi e limão).

O evento também terá atrações artísticas, como por exemplo as apresentações de Capoeira e ativação gastronômica do Centro Cultural Casa da Angola, com a realização do prato típico Calulu.

