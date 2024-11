Esta fruta tem mais vitamina C que a laranja; aprenda receitas para aproveitar seus benefícios

Quem busca uma alimentação saudável frequentemente procura por alimentos que são repletos de nutrientes essenciais na composição, e as frutas estão entre essas opções. Algumas são populares não apenas pelo sabor, mas também por terem uma alta concentração de algum composto importante, como a laranja, conhecida por carregar bastante vitamina C.

O que pouca gente sabe é que a acerola ultrapassa a quantidade desse nutriente em relação a laranja. As informações são do Estadão, na editoria Bem-estar. No entanto, por ser uma fruta menos popular, ela é pouco aproveitada em suas principais características.

Benefícios da acerola

Segundo a matéria de Regina Célia Pereira ao Estadão, na editoria Saúde, a acerola faz parte do grupo dos superalimentos. Ela é rica em carotenoides, potássio, flavonoides, fibras e, claro, se destaca pelo alto teor de vitamina C.

Receitas com acerola

Você encontra facilmente acerola. Ela pode integrar diversas receitas, como geleias, bolo, sucos, mousse e muito mais, mostrando sua versatilidade. Veja abaixo duas receitas com acerola:

Creme brûlée de arroz preto com acerola

Essa sobremesa ganha um toque especial com a adição de acerola. Por mais que o nome pareça mais complicado, a receita é fácil e fica pronta em poucos passos. Veja a receita completa aqui.

Doce feito por Edinho Engel. Foto: Tadeu Brunelli/Estadão

Peru com molho de jabuticaba, blackberry e acerola

Já está animado para o Natal? Essa época do ano é repleta de receitas marcantes, e uma delas é o peru. Complemente esse assado com o molho de jabuticaba, blackberry e acerola. Veja a receita completa aqui.

Essa receita fica suculenta e interessante: o molho não tradicional de frutas contrasta bem com o recheio de farofa de pão.Clique aqui para aprender a fazer. Foto: Roberto Seba/Estadão

Camu-camu

A camu-camu, que faz parte do grupo das frutas exóticas, é outra alternativa repleta de vitamina C, assim como a acerola, e também ultrapassa esse nutriente quando comparada com a laranja. Ela apresenta 30x mais vitamina C, podendo ajudar no combate de infecções, gripes e dores de cabeça, além de ser importante para a gastronomia. Saiba mais nesta matéria.