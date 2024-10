Fruta originária da Ásia é rica em vitaminas e antioxidantes; descubra qual é e como usar na cozinha

A Goji Berry é uma fruta originária de regiões do norte e sul da China, como o Himalaia. Com coloração avermelhada e tamanho pequeno, seu sabor é uma combinação doce e levemente azedo, com um equilíbrio natural.

Embora essas sejam suas principais características, essa fruta tem sido alvo de estudos não apenas por isso, mas também por seus benefícios à saúde, especialmente quando consumida com moderação em uma dieta equilibrada acompanhada de hábitos saudáveis.

Benefícios da Goji Berry

Essa fruta é rica em vitaminas, cálcio, ferro, cobre, zinco, fósforo e outros minerais, além de também possuir polissacarídeos, proteínas e aminoácidos, segundo o blog de Ana Paula Scinocca ao E+, do Estadão.

Embora ainda seja necessário mais estudos sobre a Goji Berry, acredita-se que sua composição benéfica pode estar associada a proteção contra doenças cardíacas, por exemplo, entre outras vantagens.

PUBLICIDADE

Como usar Goji Berry na cozinha?

Apesar de ser achada em abundância em algumas regiões da Ásia, essa fruta pode ser encontrada e consumida de outras maneiras, além de in natura, aproveitando seu sabor e textura. Para isso, use a Goji Berry entre os ingredientes de smoothies, chás ou sucos.

Leia também

Fruta brasileira rica em vitamina

O Brasil também é repleto de frutas nativas, mas nem todas possuem tanta popularidade, como a pitomba. Ela é outra alternativa cheia de vitaminas na composição, assim como a Goji Berry, e pode ser usada para compotas, geleias, sucos, licores e outros preparos. Saiba mais nesta matéria.