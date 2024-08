Você lavou frutas e legumes errado a vida inteira: nutricionista ensina melhor jeito

Frutas e legumes estão presentes em abundância em supermercados, sendo ótimas alternativas para quem busca uma alimentação saudável. No entanto, uma das dúvidas que pode surgir acerca do seu consumo é sobre a higienização desses alimentos.

Lavando abobrinhas Foto: eskstock - stock.adobe.com/Adobe st

Embora muitos acreditem que passar esses alimentos em água corrente é o suficiente, a nutricionista Elisabete Costa revelou, em matéria Estadão, na editoria Saúde, o melhor jeito de lavar frutas e legumes, que ainda é simples, mas não envolve somente água.

A profissional menciona que utilizar hipoclorito de sódio, um produto aprovado pela Anvisa, é uma solução que leva poucos minutos e garante frutas e legumes limpinhos ao final.

Para isso, primeiro coloque as frutas e legumes que serão consumidos em água corrente, para depois deixar por até 30 minutos em um recipiente com água e o produto, finalizando em seguida com um último enxague.

PUBLICIDADE

Esse processo é importante porque frutas e legumes, muitas vezes, podem conter ovos de parasitas e contribuírem para outros tipos de contaminação ao organismo, tornando a higienização essencial.

Receitas com frutas e legumes

Salada de frutas assadas

Agora que você sabe como higienizar frutas e legumes, pode colocar essa teoria na prática com receitas saborosas que envolvem esses alimentos. Experimente em casa e essa salada de frutas assadas, que deve ser servida ainda quente para aproveitar todo o seu sabor. Veja a receita completa aqui.

Salada de frutas assadas FOTO ALEX SILVA/ESTADAO Foto: Alex Silva

PUBLICIDADE

Torta de legumes com queijo branco

Utilize vários tipos de legumes para preparar essa torta, além de amido de milho, farinha de trigo, leite, queijo branco cortado em cubos e outros ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Torta de liquidificador de legumes com queijo. Foto: Luigi Di Fiore

Salada de frutas

Além da salada de frutas assadas e da torta de legumes, você pode preparar uma salada de frutas complementada com iogurte, granola e mel, o que acrescenta um sabor especial no resultado final. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE