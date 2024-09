Frutas secas: qual a porção recomendada de consumo? Veja receitas

Pasta de pimentão com frutas secas, camembert com mel, castanhas e frutas secas ou surpresa de frutas secas e frescas? Seja qual for a receita da sua preferência, todas possuem um ponto em comum: a presença de frutas secas. Elas adicionam cor aos pratos, além de mais sabor e texturas únicas.

Embora as frutas secas sejam populares especialmente no final do ano, elas também podem ser consumidas fora de época, mas com certa moderação. A matéria da repórter Regina Célia Pereira ao Estadão, na editoria Saúde, alerta para a quantidade considerável de calorias presente nessas frutas.

Por esse motivo, a nutricionista Gabriela Mieko revela que a quantidade ideal pode ser bastante flexível de pessoa para pessoa, mas ainda assim é preciso consumir quantidades moderadas e complementando pratos, contando também com uma alimentação e estilo de vida saudável.

Benefícios das frutas secas

Considerar o consumo moderado de frutas secas não significa que elas não possuam benefícios ao organismo. Pelo contrário, consumir corretamente as frutas secas é uma ótima opção, porque esse grupo é repleto de potássio, fósforo, magnésio e outros sais minerais, vitamina A, do complexo B e outros nutrientes.

Receitas com frutas secas

Pasta de pimentão com frutas secas

Agora que você sabe algumas recomendações para consumir frutas secas e aproveitar os seus benefícios, pode apostar em receitas. Comece com essa pasta que inclui romã, uva-passa, amêndoas e outros ingredientes. Veja a receita completa aqui.

Pasta de pimentão com frutas secas e romã. Foto: Ana Bacellar

Camembert com mel, castanhas e frutas secas

Esse camembert é uma excelente opção como sobremesa. Para adicionar um sabor levemente torradinho e crocante, uma dica é tostar as frutas secas rapidamente na frigideira. Veja a receita completa aqui.

Camembert vira um aperitivo especial com mel e frutas secas. Foto: Codo Meletti/Estadão/Cerâmica Muriqui Poesia

Surpresa de frutas secas e frescas

Sirva como uma entradinha em um dia especial essa receita fácil com torradinhas para complementar o sabor das frutas secas e frescas, temperadas com alho e tomilho. Veja a receita completa aqui.