Gattofiga Pizza Bar celebra dia da pizza com 50% de desconto em pizzas especiais; confira detalhes

A Gattofiga Pizza Bar acaba de completar cinco anos e para comemorar o Dia da Pizza, no próximo dia 10 de julho, dará desconto de 50% em alguns sabores.

Na data, quem optar por qualquer sabor de picola, que é a pizza em tamanho reduzido (20 cm) da casa, poderá pagar apenas metade do valor na compra de outra picola nas versões margherita ou gatto vegano.

A pizza Margherita (R$ 41) da casa é confeccionada com fior di latte e manjericão e a pizza Gatto Vegano (R$ 44) traz tomatinhos, abobrinha marinada, miolo de alcachofra, alecrim, tomilho e azeitonas pretas.

Picolas da Gattofiga Pizza Bar Foto: Luis Vinhao

Settimana della Pizza 2024

A GattoFiga Pizza Bar também participará da 4ª Settimana della Pizza entre os dias 8 e 14 de julho, em São Paulo. A casa trará na cobertura especial a região de Puglia, em que os ingredientes predominantes serão abobrinha e burrata.

A Setttimana della Pizza 2024 terá vinte e uma pizzarias participantes que vão homenagear 20 regiões da Itália para celebrar o Dia da Pizza.

O lugar

Quem adentra a Gattofiga Pizza Bar, é recepcionado pelo simpático casal e idealizadores do negócio, Cida Montagner e Edson Leite. Eles fazem questão de direcionar os clientes já fieis e oferecer boas vindas aos novos.

A arquitetura e a decoração trazem tendências do sul da Itália, mais especificamente da costa Amalfitana. O espaço rústico é mescla elementos sofisticados e obras de arte, priorizando os tons de azul e terracota. As peças únicas, confeccionadas pela proprietária, são inspiradas no personagem Puccinella, símbolo de Nápoles. O local ainda apresenta arranjos florais, iluminados à luz de velas, que trazem vida ao ambiente.

Onde

Rua Luís Góis, 1625 - Mirandópolis - Tel: 11 5587 1360. Horário de funcionamento: terça à quinta e domingo: 18h às 23h. Sextas e sábados: 18h às 24h. Segunda a pizzaria é fechada. A casa oferece jazz às terças, quartas e aos domingos.