Cientistas desenvolvem gel comestível que promete combater efeitos do álcool

Cientistas da Universidade Técnica Federal Suíça, em Zurique, criaram um gel comestível que promete ajudar as pessoas com esfeitos negativos das bebidas alcoólicas. O estudo foi publicado na revista científica Nature Nanotechnology.

Gel de whey, ferro e ouro

O produto nada mais é do que a proteína de soro de leite (whey) cozida por várias horas e entrelaçada com moléculas de ferro e ouro. Com o gel, a ideia é realocar a metabolização do álcool pelo corpo do fígado para o trato digestivo. Assim, se consumido, o gel daria um salto na metabolização do álcool no intestino, antes mesmo de chegar à corrente sanguínea e começar a causar os efeitos negativos.

Teste do gel comestível

Para testar o gel, os pesquisadores intoxicaram um grupo de ratos com álcool e, em seguida, os alimentaram com o produto. A introdução do gel no trato digestivo dos ratos tinha que acontecer bem rápido, enquanto o álcool ainda estava lá, porque o produto não consegue entrar na corrente sanguínea e prender retroativamente o álcool enquanto ele está a caminho do processamento pelo corpo.

Introduzidos a tempo junto com o álcool, os camundongos no grupo de teste exibiram níveis de álcool radicalmente reduzidos, cerca de 40% a 50% mais baixos do que o outro grupo, em que apenas os fígados foram encarregados da tarefa de metabolizar o veneno. O grupo que ingeriu o gel também demonstrou menos danos corporais em geral.

Teste em humanos

Os testes em humanos ainda não aconteceram, mas o gel é uma esperança para quem gosta de um bom vinho ou uma cerveja e, desta forma, garantir a diversão no futuro sem se preocupar com os efeitos do álcool. A equipe da Universidade Técnica Federal Suíça já solicitou uma patente para o gel.

Uma dica prematura, já que o produto não está disponível, é que você tem que ingerir o gel comestível enquanto ou antes de beber, não depois, para que tenha o efeito desejado. Além disso, demora um certo tempo até que ele funcione.