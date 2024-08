Como harmonizar vinho apenas pela uva da composição? Entenda

Um dos ingredientes mais importantes da composição de um vinho é a uva, e há vários tipos com diferentes particularidades. A depender do seu cultivo, gera um sabor acentuado, e assim é possível descobrir, somente pela uva e com conhecimento, como harmonizar um vinho.

Então, na próxima vez que se deparar com uma garrafa de vinho, experimente descobrir qual é a uva presente na composição e teste uma harmonização perfeita recomendada pelo Guia dos Vinhos, de Paladar, nesta matéria completa.

Merlot

Ao abrir um leque para uma diversidade maior de alimentos, surge a Merlot, que combina especialmente com risotos, pizzas e massas. Isso porque resulta em uma bebida com taninos pouco evidentes e maciez presente ao ser fácil de beber.

Cabernet sauvignon

Você, provavelmente, já ouviu falar nesse nome. Essa é uma uva tinta de grande popularidade, que geralmente acentua taninos, riqueza em sabores e bebidas encorpadas, características que combinam com um prato sofisticado que leva carne.

Se você gostaria de colocar essa teoria em prática, pode experimentar o Concha y Toro Marques de Casa Cabernet Sauvignon 2020, um vinho tinto do Chile ideal para comer com cortes nobres de carne bovina.

Tem uma brancos frescos (e aromáticos, no caso da Moscatel) na costa e de Cabernet Sauvignon, Carignan e Moscatel entre cordilheiras. Foto: Marcel Miwa/Estadão

Sauvignon blanc

Queijo de cabra e frutos do mar são a escolha certa para harmonizar com um vinho que possui a sauvignon blanc, uma uva branca. Ela geralmente é responsável por trazer leveza à bebida, com aromas herbáceos e um sabor que destaca levemente acidez.

O guia também exemplifica um vinho com essas características e, claro, com essa uva na composição, como o Concha y Toro Gran Reserva Sauvignon Blanc 2022, um vinho branco elaborado no Chile.

Carménère

Se você gostaria de ousar na harmonização, pode apostar em um vinho com a uva carménère na composição junto com comidas que acentuem temperos, como pimentas e outras ervas, criando então a combinação perfeita no paladar.

