Gin envelhecido em barris é a nova tendência no mundo dos destilados

O gin é uma das bebidas destiladas favoritas para fazer drinques, sendo protagonista em muitos coqueteis, como Gin Tônica, Fitzgerald, Negroni, Dry Martini e outros. Com o crescente interesse na bebida, produtores estão apostando em gin envelhecido de propósito, pensando no sabor que os botânicos darão à bebida após um período de armazenamento mais longo.

Esse movimento do gin envelhecido foi desacelerado com o tempo pela falta de coquetéis amplamente conhecidos. No entanto, ele está começando a ser mais comum nos menus à medida que os bartenders se sentem mais confortáveis com ele. Com essa crescente curiosidade, a tendência parece prestes a mudar, conforme mostra a Gin Magazine.

Gin envelhecido

Foto: Fesenko Maksym/Adobe Stock

Em um passado não tão distante, os gins eram frequentemente armazenados e transportados em barris de madeira por necessidade. E esses barris não eram necessariamente novos. O barril que armazena o gin hoje pode ter contido um gin diferente ontem e talvez um vinho ou uísque antes disso. Materiais como vidro, plástico e outros eram caros para a época ou simplesmente ainda não tinham sido inventados.

No entanto, os gins envelhecidos em barril de hoje são feitos com intenção, ao contrário do que era feito antigamente. Destiladores e produtores estão escolhendo usar barris por seus poderes transformadores na bebida.

A ascensão desse estilo foi impulsionada principalmente pela liberalização das leis de destilação ao redor do mundo, o que levou a um grupo mais diversificado de destiladores a buscar novas maneiras de se destacar por meio da experimentação.

Barris de outras bebidas

Foto: weyo/Adobe Stock

A barricada é uma parte importante da produção de muitas bebidas alcoólicas. O uísque Bourbon, por exemplo, exige que o destilador use um barril novo a cada vez. Esse barril não produziria o mesmo efeito com um segundo descanso, assim barris já utilizados são frequentemente vendidos para outros que podem fazer uso deles. É aí que entram os gins envelhecidos em barril.

Geralmente, um destilador cria um gin primeiro. Às vezes, é até mesmo um que você pode comprar na prateleira, outras vezes, é criado sob medida para envelhecimento. O gin é então colocado em um barril onde é permitido amadurecer, como qualquer outra bebida envelhecida. O tempo varia dependendo da madeira, da quantidade de vezes que foi usada e do efeito desejado.

Mudanças no aroma e sabor do gin

Tomas Munita/The New York Times

O que acontece com os botânicos no barril é o que torna os gins envelhecidos em barril tão únicos. Aromas botânicos se volatilizam e enquanto uns interagem com a madeira, outros podem desaparecer completamente.

Essas mudanças são o motivo pelo qual alguns destiladores podem usar uma mistura botânica diferente para os barris do que usam para seu gin envelhecido. A One Eight Distilling modificou seu Ivy City Gin adicionando novos botânicos para seu Untitled Gin. Outras destilarias, como a Venus Spirits, projetam uma conta botânica personalizada ao redor do barril que desejam usar. Mas muitas outras encontraram sucesso em um gin já fabricado.

Teste de gin

Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

