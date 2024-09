3 receitas de geleias para você fazer em casa com frutas diferentes

Ir no mercado é se deparar com uma diversidade de produtos, como as geleias. Há quem prefira comprar as versões prontas do mercado, mas preparar em casa é uma excelente opção tanto para se aventurar na cozinha quanto para explorar sabores diferentes e deliciosos na mesma medida.

A vantagem de ter uma geleia reservada é que ela pode complementar várias receitas. Uma geleia saborosa, conforme a sua preferência, pode complementar um delicioso café da manhã, um pedacinho de torrada e outras combinações.

Além disso, outro benefício de preparar geleia em casa é saber quais ingredientes estão sendo colocados na receita, aproveitando para apostar nos que podem fazer bem ao organismo. Veja um combo com essas características:

Geleia de jabuticaba

A cor vibrante dessa geleia chama a atenção, mas seu diferencial está mesmo no sabor, que evidencia completamente a fruta. A sugestão de armazenamento é colocar essa geleia em potes. Veja a receita completa aqui.

Geleia de jabuticaba. Foto: Felipe Rau/Estadão

Benefícios da jabuticaba

Segundo a reportagem de Regina Célia Pereira ao Estadão, na editoria Saúde, como protagonista dessa receita, a jabuticaba é rica em vitaminas, fibras e outros elementos que podem ter ação antioxidante no organismo, como as antocianinas.

Geleia de laranja e limão

Para quem gosta de sabores cítricos, a geleia de laranja e limão é uma excelente opção. A chef Heloisa Bacellar, do ‘Na Cozinha da Helô’, compartilhou quais ingredientes são necessários para a receita e como preparar. Veja a receita completa aqui.

Receita de geleia caseira com os pedaços da laranja e do limão Foto: Tiago Queiroz | Estadão

Benefícios do limão e da laranja

Falando especificamente do limão, a fruta é composta por ácido cítrico, vitamina C e monoterpenos que contribuem para a saúde conforme esta matéria de Raquel Brandão ao Estadão, na editoria Saúde. A laranja se assemelha ao limão ao conter alto teor de vitamina C.

Geleia de cambuci

Por último, mas não menos importante, uma geleia de cambuci, uma fruta exótica encontrada principalmente na região Amazônica. Ao final desse preparo, coloque a geleia em um vidro esterilizado. Veja a receita completa aqui.

Fruta muito conhecida em São Paulo, dará um sabor nacional às panquecas norte-americanas.Veja a receita. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Benefícios do cambuci

Embora seja menos comum, essa fruta é bastante benéfica para o corpo, mas essa vantagem também é desconhecida. Ela é rica especialmente em vitaminas A, C e B, ferro e antioxidantes, como pontua o Agro Estadão. Como seu sabor azedo é acentuado, nem sempre ela é consumida in natura, mas combina em geleias.