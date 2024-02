Testamos 13 marcas de geleia de morango; saiba qual foi eleita a melhor por especialistas

O morango é uma das frutas mais versáteis que existe e pode fazer parte de vários receitas, como sobremesas, saladas e, claro, geleias.

O seu preparo é relativamente. Apenas dois ingredientes, o morango e o açúcar, são necessários para obter uma versão caseira deliciosa de geleia. No entanto, essa opção nem sempre é bonita como os potes de vidro encontrados nos supermercados.

As versões industrializadas já vêm prontas para serem estrelas no café da manhã como acompanhamento ou como ingrediente de receitas de bolos e biscoitos recheados. Algumas pecam pelo excesso de açúcar na receita. Outras garantem a fidelidade ao sabor da fruta.

Para te ajudar a escolher a geleia industrializada ideal para sua mesa de desjejum, o Paladar testou às cegas 13 marcas de geleia de morango com a ajuda de jurados convidados. O critério de avaliação foi o gosto mais parecido com a fruta, que lembrasse um produto caseiro e com certa acidez.

De acordo com os especialistas, a geleia Duga foi a campeã. O produto trouxe o sabor azedinho do morango e apresentou açúcar na medida certa. Foi a geleia que mais se assemelhou à versão caseira do doce.

Para saber quais são as outras marcas de geleia testadas pelo Paladar e a avaliação dos jurados sobre elas, leia a matéria completa.