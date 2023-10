Nespresso investe em bebida de Halloween viral no TikTok; confira a receita

Com a chegada do Halloween, a bebida queridinha das redes de cafeteria nos Estados Unidos e no Canadá se torna popular novamente.

O Pumpkin Spice Latte é viral no TikTok e, agora, pode ser feito em casa. A Nespresso acaba de lançar o novo sabor de café Pumpkin Spice Cake. O produto está disponível para as linhas Original e Vertuo e em ambas as linhas é possível sentir o gosto da abóbora, misturada com um toque de especiarias, em particular de cravo, canela e cardamomo. As informações são do site Versa.

Quando o novo Pumpkin Spice Cake é misturado com leite ou bebida vegetal revela um sabor a alcaçuz, caramelo e biscoitos na linha Original. Já na linha Vertuo, as notas a especiarias suavizam-se e o café fica mais doce e suave, segundo a Nespresso.

Saiba como fazer um Pumpkin Spice Latte em casa ao estilo brasileiro com as dicas do Paladar.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.