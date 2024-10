Descubra os benefícios do gergelim e aprenda 3 receitas fáceis com a semente

O gergelim, uma pequena e versátil semente, tem conquistado cada vez mais espaço na culinária, sendo utilizado em pratos doces e salgados. Além de nutritivo, seu sabor suave e textura crocante tornam-no popular em pães, saladas e sobremesas.

Embora seus benefícios sejam conhecidos há tempos pelos adeptos da macrobiótica, como aponta uma matéria do Estadão, o gergelim tem sido cada vez mais adotado em diferentes dietas. A novidade é que essa poderosa semente pode ser incorporada a qualquer regime alimentar, oferecendo diversas vantagens nutricionais.

Especialistas destacam que o gergelim ajuda a combater o esgotamento mental, estresse, perda de memória, melancolia, depressão, irritabilidade, desequilíbrio nervoso e insônia. “É fundamental para repor energias, especialmente durante a prática esportiva, gravidez, lactação e recuperação após cirurgias ou doenças”, revela Beatriz Assumpção, autora do livro Gergelim: a semente da saúde.

Benefícios do gergelim

Nutricionistas também apontam que o gergelim é rico em fibras, o que contribui para o bom funcionamento intestinal. Além disso, ele promove saciedade, sendo ideal para quem segue dietas com restrições alimentares.

Receitas com gergelim

Agora que você já conhece os benefícios do gergelim, que tal experimentar essas três receitas para ter uma alimentação saudável? Confira as sugestões abaixo:

Atum selado na crosta de gergelim

Receitas com gergelim: Atum selado na crosta de gergelim Foto: UNsplash

Uma alternativa à carne vermelha, o atum selado na crosta de gergelim é fácil e rápido de preparar. Além de ser saboroso, esse prato certamente impressionará seus convidados. Saiba mais neste link.

Brigadeiro de gergelim branco

Receita com gergelim: Brigadeiro branco Foto: Komah Restaurante

Surpreenda-se com essa versão criativa do brigadeiro, onde o gergelim branco substitui o granulado tradicional. Com apenas cinco ingredientes, você pode preparar uma sobremesa diferente e deliciosa.Saiba mais sobre a receita aqui.

Quiabos grelhados com farofa de gergelim

Receita de gergelim: Quiabos grelhados com farofa de gergelim Foto: Tadeu brunelli/ estadão

Nessa última sugestão, os quiabos grelhados ganham um toque especial com a farofa de gergelim. Não se esqueça de untá-los com azeite para garantir o sucesso dessa receita!Saiba mais aqui.