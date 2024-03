Proteínas na dieta diabética: como beneficiam a saúde?

Embora possa haver preocupações sobre certos alimentos na dieta de quem tem diabetes, as proteínas são, de fato, opções valiosas para o controle eficaz da diabetes tipo 2.

De acordo com a matéria de Helena Gomes, para indivíduos com esse tipo específico de diabetes, esses alimentos promovem a sensação de saciedade, o que contribui para o controle do peso.

Essa explicação foi destacada pela professora de nutrição da Anhembi Morumbi, Driele Cavalcanti, que mencionou leguminosas, peixes, carnes em geral, sementes, ovos e laticínios como exemplos de proteínas recomendadas.

