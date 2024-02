Testamos 11 marcas de gin, saiba qual é a melhor

Na hora de preparar drinques, o gin é uma das bebidas mais requisitadas e está presente em diversos coquetéis famosos, como gin tônica, Fitzgerald, Negroni, Dry Martini, entre outros.

Para aqueles que gostam de coquetelaria e querem preparar os próprios drinques em casa, o Paladar testou as marcar de gin mais encontradas nos supermercados e vai te ajudar a escolher o gin ideal para você.

Para realizar o teste, um time de jurados foi convidado para degustar onze marcas de gin, com rótulos importados e nacionais, entre uma faixa de preço de R$ 35 e R$ 130.

Os especialistas provaram uma amostra de cada vez, intercaladas com água mineral para limpar o paladar. Eles avaliariam aspecto visual, aroma, sabor e visão geral da bebida, o que inclui a harmonia da composição e as especificidades de cada gin.

Na opinião dos jurados, o grande vencedor do Selo Paladar foi o Bombay. A marca inglesa de garrafa azul conquistou os especialistas pelo sabor equilibrado e versátil da bebida, com leve toque cítrico, perfeito para drinques clássicos. Uma bebida redonda, de aroma suave e agradável (R$ 99,97, a garrafa com 750).

Para saber o ranking com todas as marcas testadas pelo Paladar e avaliação dos jurados sobre cada uma delas, leia a matéria completa.