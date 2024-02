Ginger watermelon para curar ressaca; aprenda receita

O Carnaval de 2024 chegou ao último dia de folia, antes da quarta-feira de cinzas, e quem passou pelos últimos dias de festa acompanhado de doses elevadas de álcool provavelmente terá de lidar com uma consequência pavorosa: a ressaca.

Felizmente a ressaca é temporária, e aqueles que não conseguiram evitá-la freando um pouco a bebedeira podem ao menos remediá-la com alguns métodos. Afim de ajudar os que foram acometidos por essa longa onda de mal-estar, Gilberto Amendola, do blog Balcão do Giba, consultou colegas bartenders e frequentadores de bar para coletar algumas dicas.

Uma delas é o coquetél sem álcool chamado Ginger Watermelon, que leva 60ml de suco de melancia, 30ml de suco de limão, 15ml de xarope de amêndoas e 6 folhas de hortelã. A parte do preparo é simples, basta adicionar todos os ingredientes com gelo em um copo pré-resfriado, mexer bem até ficar tudo homogêneo e completar com refrigerante de gengibre.

Ainda, Amendola apresenta mais opções de drinques pós-folia para todos os gostos, e é possível conferi-los na matéria ‘Dicas para curar a ressaca de carnaval (sim, você ainda está de ressaca)’, disponível aqui.