Melancia: 3 receitas com a fruta que é rica em nutrientes

A melancia é uma das frutas queridinhas do verão pelo sabor, grande volume de água e o toque refrescante que traz para o paladar, além de ser extremamente rica em nutrientes.

Sendo uma das favoritas da estação, há diversas receitas com a fruta que combinam com os dias mais quentes. Por isso, o Paladar selecionou três receitas com melancia que são ideais para o verão, confira:

Lillet frose, uma raspadinha alcoólica

Esse dinque é perfeito para o calor e leva melancia congelada, aperitivo de vinho rosé e um toque de hortelã. No final, ele fica aparecendo uma verdadeira raspadinha alcoólica e que fica pronta rapidamente. Veja a receita completa aqui.

Salada de melancia, melão e mussarela

Uma receita saudável refrescante, essa salada combina melancia com ingredientes salgados. Num mesmo pote vão melão, melancia e mussarela. Para temperar, um molho simples basta, apenas com azeite, limão, sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto. Folhas de hortelã picadas são adicionais que fazem a diferença. Veja a receita completa aqui.

Sorvete caseiro de melancia e coco

Essa receita prática de sorvete de melancia com coco é perfeita para o verão e tem um preparo super rápido. A sobremesa também pode ser chamada de sorbet, uma vez que a base do sorvete é a água, e não derivados de leite de vaca. Veja a receita completa aqui.