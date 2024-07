Especialistas testam e elegem a melhor marca de goiabada cascão do mercado

Goiabada com queijo é uma combinação clássica, mas também dá para aproveitar a versatilidade do doce em receitas de brigadeiro, bolo e docinhos, como sugere a confeiteira Maria Andrea Martins, da Maria Fuê. A goiabada cascão também combina bem com sorvetes, mousses e tortas.

Além disso, o doce pode ser usado em receitas salgadas, como um risoto, como menciona Rodrigo Balbino de Albuquerque, sous-chef do restaurante Mercearia. Para isso, é essencial escolher a melhor marca de goiabada do mercado. Você sabe qual é? O teste do Paladar, com base na opinião de especialistas, revela:

Melhor marca de goiabada cascão

A Tia Sônia conquistou o Selo Paladar ao ser eleita pelos especialistas a marca número um de goiabada cascão do mercado. Ela apresentou um sabor agradável no paladar, ótima aparência e textura macia, sendo considerada equilibrada em todos os sentidos.

A goiabada Tia Sônia conquistou o júri por ser um doce equilibrado em todos os sentidos: textura, aparência e sabor Foto: Felipe Rau

Junto da Tia Sônia, a Alinutri ficou em segundo lugar, agradando aos especialistas pelo sabor que explode na boca e boa textura, e a Sweet Valley se destacou em terceiro lugar ao apresentar um doce de sabor fresco e que derrete na boca.

Selo Paladar

O Selo Paladar dos testes comprova a qualidade dos produtos disponíveis nos supermercados com base nas opiniões de especialistas sobre diversos rótulos. Você pode conferir outros testes.

Bastidores do teste

14 marcas foram selecionadas para o teste, sendo avaliadas às cegas em textura, sabor e aparência entre os critérios de avaliação. Durante a degustação, os especialistas provaram cada uma das marcas buscando encontrar o equilíbrio perfeito do doce.

Bastidores do teste Goiabada Cascão. Foto: Felipe Rau/Estadão Foto: Felipe Rau/Estadão

Goiabada cascão deve...

A goiabada cascão deve apresentar um equilíbrio perfeito entre o sabor intenso da fruta e uma leve acidez, além do característico granulado na casca, como explicou a chef confeiteira Carole Crema sobre o que é uma goiabada de qualidade. Isso vale para as versões industrializadas do mercado. Confira o teste completo aqui.