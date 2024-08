A Grey Goose, marca de vodka super premium, lançou a ação “Martini Moments” como parte da campanha global Vive La Vodka, inspirada no clássico coquetel Martini. Para encerrar a ação, a marca proporcionará uma experiência exclusiva nesta quinta-feira, 22, em São Paulo, através do Grupo Bacardi.

No evento será explorada a história do Martini de forma dinâmica com uma jornada dividida em três momentos especiais: um welcome drinque, uma imersão na história do Martini e uma dinâmica de encerramento.

Grey Goose

Grey Goose. Foto: Grey Goose

A Grey Goose é uma vodka premium originária da França. Foi fundada por Sidney Frank nos anos 90 e hoje é uma das marcas mais reconhecidas e apreciadas no mercado de vodkas de alta qualidade.

A bebida é destilada na França e são usados apenas dois ingredientes: trigo de inverno de origem única de Picardia e água mineral natural. Ambos são cultivados e levados do campo para a garrafa, através de um processo exclusivo realizado pelo Mestre de Adega, François Thibault.

História do Martini

O Martini é o drinque que mais atrai controvérsias. Cada barman costuma ter uma receita diferente e cada um vai tentar convencer quem está do outro lado do balcão que a sua é a mais antiga ou a mais correta.

É coquetel mais clássico da carta de drinques. A sua história remonta à Guerra Civil americana (1861-1865) e seu nome apareceu pela primeira vez num guia de coquetéis de 1888.

Na vida real e na ficção, é o drinque com o maior número de fãs. Para o escritor William Somerset Maugham, o martini devia ser sempre apenas misturado. Já para James Bond, o 007, o seu drinque precisa ser batido. Saiba mais.

Receita de Martini da Grey Goose

A Grey Goose concorda com William Somerset Maugham e afirma ser proibido bater o coquetel, com o lema “sempre mexido, nunca batido”. Além da vodka de altíssima qualidade, o coquetel leva Vermute extrasseco Martini & Rossi, Bitter de laranja e casca de limão siciliano. Confira aqui.

Informações sobre o evento

O encerramento da ação “Martini Moments” será realizado nesta terça-feira, 22, às 18h na Av. Nove de Julho, 5744 . Jardim Europa. São Paulo - SP.