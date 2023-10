Guia mapeia queijarias artesanais em São Paulo; confira

Foram identificadas 37 queijarias artesanais em São Paulo, abertas para visitação. Elas agora fazem parte do guia virtual da Rota Turística do Queijo Artesanal Paulista, lançado pela Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP).

O guia tem como objetivo valorizar o trabalho das queijarias do estado, o que também pode levar a um impacto econômico com a promoção do turismo gastronômico e rural.

Algumas das queijarias mencionadas no guia são renomadas internacionalmente. Um exemplo é a Capril do Bosque, localizada em Joanópolis, responsável pelo Dolce Bosco, uma versão premiada do Gorgonzola Dolce Italiano no Mondial du Fromage, na França, em 2021. A queijaria também produz o Serra do Lopo, que recebeu reconhecimento no World Cheese Awards na Espanha no mesmo ano.

A Queijaria Belafazenda, localizada em Bofete, é outra destacada, tendo conquistado uma medalha de prata com o Queijo Sinueiro no Mondial du Fromage em 2019. Além disso, ganhou a medalha de ouro com o queijo Bem Brasil no mesmo concurso em 2021.

Em Amparo, a Fazenda Atalaia produz um dos queijos artesanais mais renomados do Brasil, o Tulha. Este queijo recebeu a primeira medalha de ouro internacional para um queijo artesanal brasileiro, sendo premiado no World Cheese Awards em San Sebastian, Espanha.

