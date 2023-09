O Dia da Amazônia chegou, e nada melhor que comemorar a data degustando pratos típicos da culinária da região. Com forte influência indígena, a culinária da Amazônia é conhecida por seus peixes, frutas e ervas. Peixes como o tucunaré, tambaqui e pirarucu são presença garantida nos restaurantes e almoços caseiros da região, e o sabor exótico de seus temperos definem a gastronomia local. Ingredientes como o cupuaçu, o guaraná e o tucumã são utilizados em uma série de receitas típicas e contribuem para estabelecer o sabor marcante dos doces da região. Em comemoração à data, Paladar separou cinco receitas típicas da região para você aprender a fazer essas delícias em casa. Confira!

Tapioca

Tapioca que mistura o doce com o salgado e agrada aos paladares dos fãs de pratos agridoces Foto: Ateliê Belê

Sim, a goma que conquistou o mundo veio da Amazônia. Versátil, a tapioca pode ser doce ou salgada, e seu preparo fácil e rápido a torna perfeita para lanchinhos rápidos. Na amazônia, a tapioca normalmente é consumida com queijo e tucumã, mas outras versões são muito bem-vindas. Experimente a receita de tapioca com queijo coalho, coco e mel do chef Diogo Zaverucha. Você não vai se arrepender!

Tacacá

Tacacá Foto: Raul Fonseca

Prato de camarão com tucupi, o Tacacá é uma das receitas mais tradicionais da região amazônica, e é muito comum por toda a região norte do Brasil. Bem temperada, a receita de Tacacá da chef Amanda Vasconcelos é simples e leva jambu, chicória e tapioca de mandioca. Confira!

Pato no tucupi

Foto: Alexandre Schneider|Divulgação

Talvez o prato salgado mais tradicional da região Norte do Brasil, o pato no tucupi é popular tanto no Amazonas quanto no Pará. Rico em sabor. Além do tucupi, extraído da raiz de mandioca, a receita da chef Ana Luiza Trajano leva jambu, alho poró e tomilho. Veja o passo a passo completo!

Costelinha de tambaqui

Costelinha de tambaqui do chef Felipe Schaedler Foto: Rubens Kato

Uma receitinha com peixe não podia faltar, não é mesmo? Por ser um peixe muito grande, o tambaqui tem uma espinha que se assemelha muito a um corte de costela, e a receita se tornou um clássico da culinária amazonense. A receita de costelinha de tambaqui do chef Felipe Schaedler, além de ensinar a cozinhar o peixe, mostra o preparo completo de um molhinho agridoce muito saboroso. Confira!

Creme de cupuaçu

Receita de creme de cupuaçu, banana-da-terra e nibs Foto: Felipe Rau|Estadão

O cupuaçu é um fruto típico da Amazônia, utilizado em uma infinidade de pratos da cozinha regional. Sucos, sorvetes, cremes, balas, bolos e tortas: o ingrediente é utilizado em uma série de receitas. O creme de cupuaçu com banana da terra e nibs da chef Neide Rigo usa o fruto com maestria, e o resultado é um doce super cremoso com sabor marcante.

