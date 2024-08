Hambúrguer de costela: confira uma receita fácil e deliciosa para fazer em casa

A costela bovina é uma carne versátil que pode compor um delicioso prato ou um generoso hambúrguer, ambos sendo perfeitos para servir em um fim de semana. Embora possa parecer uma carne difícil de trabalhar, na verdade alguns passos simples são suficientes para garantir uma carne saborosa. Que tal aprender uma receita fácil de hambúrguer de costela?

Como um hambúrguer vai além de apenas pão e carne, os ingredientes incluem pitadas especiais para deixar o conjunto saboroso. Por isso, a receita também ensina a como fazer uma maionese de pimenta biquinho e um azeite de manjericão.

Ingredientes

Para isso, você vai precisar de queijo prato, manjericão, sal, pimenta-do-reino, tomate, cebola roxa, óleo de girassol, gemas pasteurizadas, pimenta biquinho, tomate, alface, pão tradicional de hambúrguer e, por último, a estrela dos ingredientes: 780g de carne moída com 15% de fraldinha e 45% de costela bovina com 10% de gordura da costela. Veja as proporções corretas de cada ingrediente aqui.

Passo a passo:

Primeiro é fundamental moldar a carne do jeito correto, reservando na geladeira. Logo após, faça os passos simples da maionese de pimenta biquinho e do azeite de manjericão, podendo então partir para a finalização. Veja a receita completa aqui.

Hambúrguer cru Foto: New Africa/AdobeStock

Como preparar costela bovina no bafo?

Esse hambúrguer é uma excelente opção, mas você também pode apostar em uma costela no bafo para surpreender amigos e familiares. Este guia completo te ensina a como preparar através das melhores dicas para escolher, preparar e assar essa carne em casa. Acesse agora mesmo.

O hambúrguer mais caro do mundo

O Quintessential Grilled Cheese, um dos sanduíches do Serendipity 3 de um restaurante situado em Nova Iorque (EUA), é vendido a um preço nada modesto: U$ 214 (o que equivale a R$ 1.165,72). O que o torna tão caro são os ingredientes, como um pão francês tipo Pullman, feito com champanhe Dom Perignon e flocos de ouro comestível 24 quilates. Leia mais sobre o assunto aqui depois de fazer a receita fácil de hambúrguer de costela.