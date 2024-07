Hambúrguer mais caro do mundo entra para o Guinness e custa mais de R$ 29 mil

O Guinness World Records acaba de revelar o hambúrguer mais caro do mundo, que foi chamado de ‘The Golden Boy’ por um motivo mais que perceptivo, já que tem folhas de ouro em sua composição.

Além do ingrediente premium, o hambúrguer é feito com carne bovina wagyu suculenta de primeira qualidade, coberta de caviar e caranguejo-rei. Até mesmo o pão e anéis de cebola são feitos de forma diferenciada, com champanhe Dom Pérignon na composição.

Preço exorbitante

Apesar de ter entrado no Guinness World Records pelo preço exorbitante, muitas pessoas ficaram surpresas pelo valor do lanche, com uma única porção sendo vendida por 5.000 euros, cerca de 29.591 reais “Seu sabor é descrito como doce, azedo, salgado, amargo e umami, o que significa que tem um sabor saboroso agradável”, destaca o Guinness.

Polêmica nas redes

O preço altíssimo acabou virando polêmica nas redes sociais, com usuárias das plataformas alegando que nunca conseguiriam gastar tanto em uma única refeição. Mesmo com todas as críticas, o chef Robbert Jan De Veen, criador do hambúrguer, insiste que fez isso por uma boa causa.

Ganhos do primeiro Golden Boy

O chef holandês, do The Daltons em Voorthuizen, Gelderland, teve a ideia do lanche durante a pandemia de Covid-19, quando o restaurante foi forçado a fechar para clientes.

Embora sempre tenha sonhado em manter um recorde mundial, ele queria chamar a atenção para a pobreza na Holanda. Então, os ganhos de seu primeiro Golden Boy foram usados para fazer 1.000 cestas de alimentos para famílias necessitadas. Após a repercussão, o item foi incluído no menu do restaurante The Daltons em 2021.

“Quero dizer, é fácil pegar alguns ingredientes realmente caros e colocá-los em um hambúrguer. Mas, para mim, era muito importante que o hambúrguer também tivesse um gosto incrível... Eu queria ver até onde poderíamos ir com isso, quanto poderíamos colocar nele”, disse ao Guinness.